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Kansere yenik düşen genç akademisyen son yolculuğuna uğurlandı

Kansere karşı yaşam savaşını kaybeden Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ)akademisyenlerinden 34 yaşındaki Dr.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:24
Kansere yenik düşen genç akademisyen son yolculuğuna uğurlandı

Kansere karşı yaşam savaşını kaybeden Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ)akademisyenlerinden 34 yaşındaki Dr. Araştırma Görevlisi Yasemin Cındık, memleketi Görele’de son yolculuğuna uğurlandı.


KTÜ camiasını yasa boğan genç akademisyenin Görele’nin Kuşculu Köyü’nde öğlen namazına müteakiben kılınan cenaze namazınaGörele Belediye Başkanı Tolga Erener, Peyzaj Mimarları Odası Trabzon Şube Başkanı Engin Aktaş, yönetim kurulu üyesi Ramazan Ayvaz, KTÜ Orman Fakültesi Dekan Yardımcısı Banu Kurdoğlu, Kırıkkale Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Profesör Doktor Öner Demirel, KTÜ başta olmak üzere bir çok üniversiteden meslektaşları, yakınlarıve vatandaşlar katıldı.Kılınan cenaze namazının ardındanCındık aynı köydeki aile kabristanlığında toprağa verildi.


Bir süredir tedavi gören Dr. Araştırma Görevlisi Cındık’ın bir çocuk annesi olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:24
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