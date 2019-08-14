Bilim insanları açıkladı! Kansere karşı en dirençli kan grubu belli oldu
İsveç'te yapılan çalışma, 0 (sıfır) kan gurubuna sahip bireylerin kansere karşı daha korunaklı olduğunu ortaya koydu.14 Ağustos 2019 Çarşamba 11:29
İsveç'in Karolinska Enstitüsü'nden bilim insanları yaptıkları araştırmalar sonucunda, kişinin kan grubu ile kanser geliştirme olasılığı arasında bağlantı olduğu belirlendi.
A kan grubunun mide kanserine yakalanma riski fazla
Araştırma kapsamında 35 yıl boyunca muayene edilen bir milyondan fazla insanın verileri değerlendirildi. Araştırmacılar, A kan grubuna sahip kişilerin mide kanserine yakalanma riskinin daha fazla olduğunu tespit etti.
B ve AB olanların pankreas kanseri olma riski daha çok
Kan grubu B ve AB olanların ise pankreas kanseri olma ihtimalinin daha yüksek olduğu sonucuna varıldı.
En dirençli kan grubu sıfır
Çalışma, 0 (sıfır) kan gurubuna sahip bireylerin kansere karşı daha korunaklı olduğunu ortaya koydu.
Bilim insanları ayrıca, kanserli tümörlerin oluşumuna genellikle alkol, sigara ve steroid olmayan iltihap ilaçların neden olduğunu ifade etti.
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