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Bilim insanları açıkladı! Kansere karşı en dirençli kan grubu belli oldu

İsveç'te yapılan çalışma, 0 (sıfır) kan gurubuna sahip bireylerin kansere karşı daha korunaklı olduğunu ortaya koydu.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 11:29
Bilim insanları açıkladı! Kansere karşı en dirençli kan grubu belli oldu

İsveç'in Karolinska Enstitüsü'nden bilim insanları yaptıkları araştırmalar sonucunda, kişinin kan grubu ile kanser geliştirme olasılığı arasında bağlantı olduğu belirlendi.

A kan grubunun mide kanserine yakalanma riski fazla

Araştırma kapsamında 35 yıl boyunca muayene edilen bir milyondan fazla insanın verileri değerlendirildi. Araştırmacılar, A kan grubuna sahip kişilerin mide kanserine yakalanma riskinin daha fazla olduğunu tespit etti.

B ve AB olanların pankreas kanseri olma riski daha çok

Kan grubu B ve AB olanların ise pankreas kanseri olma ihtimalinin daha yüksek olduğu sonucuna varıldı.

En dirençli kan grubu sıfır

Çalışma, 0 (sıfır) kan gurubuna sahip bireylerin kansere karşı daha korunaklı olduğunu ortaya koydu.

Bilim insanları ayrıca, kanserli tümörlerin oluşumuna genellikle alkol, sigara ve steroid olmayan iltihap ilaçların neden olduğunu ifade etti.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 11:29
  1. pankreas
  2. pankreas kanseri
  3. mide kanseri

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