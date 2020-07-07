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Korona Virüs

Kanser ve koronavirüsün aynı hücrelerde yayıldığı ortaya çıktı

Bilim insanları, yaptıkları bir araştırma sonucu kanser ve koronavirüsün hücrenin aynı kısmını ele geçirerek yayıldığını ortaya çıkardı.

Yeniakit Publisher
2020-07-07 05:03:00 -
Kanser ve koronavirüsün aynı hücrelerde yayıldığı ortaya çıktı

California Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, yaptıkları bir araştırma sonucu kanser ve koronavirüsün hücrenin aynı kısmını ele geçirerek yayıldığını tespit etti.

Araştırma kapsamında QBI koronavirüs araştırma grubunun üyelerinden yardım alan araştırmacılar, bazı kanser ilaçlarının koronavirüsün ele geçirdiği kinazların fonksiyonlarını değiştirdiğini ortaya çıkardı. Bunun üzerine koronavirüs enfekte olmuş hücrelerde çeşitli incelemeler gerçekleştirildi.

Yapılan incelemeler sonucu hastalığın hedef aldığı kinazlar arasında iltihaplara verilen tepkiyi kontrol eden ve hücrelerin şekil alma süreçlerini yönlendiren kinazlar olduğu ortaya çıktı. Hücreden uzantılar oluşturan virüs, bu sayede hücreleri enfekte edebildi.

İlk denemelerin olumlu sonuçlar verdiğini dile getiren araştırmacı Nevan Krogan, koronavirüsün kendini kopyalamak için kanser hücrelerinin de hedefinde olan kinazlara odaklandığını söyledi. Krogan, söz konusu çalışmanın koronavirüs tedavisine yeni bir ışık olabileceğinin altını çizdi.

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