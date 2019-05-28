0553 313 94 23

Kanser tedavisini tamamlayan çocuklar konserde maskelerini çıkardı

İzmir Kan Ordusu Kanser Derneği tarafından düzenlenen programda, kanser tedavisi tamamlanan 20 çocuk maskelerini çıkardı- Gecede sanatçılar Bendeniz ve Bora Duran da sahne aldı- İzmir Kan Ordusu Kanser Derneği Başkanı Serhat Aytan:- "Amacımız çocukların hayatına dokunurken ailelerin de bu zorlu süreçte bir nebze de olsa yüklerini azaltabilmek, bugüne kadar bunu hep başardık"

28 Mayıs 2019 Salı 02:00
Kanser tedavisini tamamlayan çocuklar konserde maskelerini çıkardı

İZMİR (AA) - İzmir'deki çeşitli hastanelerde tedavileri tamamlanan kanser hastası çocuklar, Kan Ordusu Kanser Derneği tarafından düzenlenen programda maskelerini çıkarmanın mutluluğunu yaşadı.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen gecede tedavisi tamamlanan çocuklar, dernek gönüllüleriyle beraber konukları kapıda karşıladı.

İzmir Kan Ordusu Kanser Derneği Başkanı Serhat Aytan konser öncesi yaptığı konuşmada, bir arkadaşının geçirdiği rahatsızlık sonucunda kanser tedavisi gören çocuklarla tanıştığını ve onların özellikle kan bulma aşamasında yaşadıkları zorluklardan çok etkilenerek 9 arkadaşıyla 2015 yılında derneği kurduklarını söyledi.

Dernek gönüllüleri ve destekçilerinin her geçen gün arttığını belirten Aytan, şunları kaydetti:

"Amacımız çocukların hayatına dokunurken ailelerin de bu zorlu süreçte bir nebzede olsa yüklerini azaltabilmek, bugüne kadar bunu hep başardık. Derneğimize ait 5 evimiz var, masrafları tamamen bizim tarafımızdan karşılanıyor. Biz orada özellikle de şehir dışından gelen ailelerimizi ağırlıyoruz. Bazen tıbbi malzemelerde sıkıntılar oluyor onları yurt dışından getirmeye çalışıyoruz. En büyük hayalimiz Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi'ne yakın bir alanda içinde 40 tane 1 artı 1 evin olacağı bir misafirhane yapabilmek."

Gelirinin kanser tedavisi gören hasta çocuklara harcandığı konserde sanatçılar Bendeniz ve Bora Duran sahne aldı.

Bora Duran, böyle önemli bir gecede İzmir'de sahne aldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Kanser tedavisi tamamlanıp sağlığına kavuşan çocuklar, son şarkısında Duran'a yaptıkları danslarla sahnede eşlik etti.

Bendeniz de kendisi için İzmir'in çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Programda, kanser tedavisini tamamlayıp sağlığına kavuşan 20 çocuk maskelerini Bendeniz ve dernek gönüllüleriyle beraber çıkardı.

Gecenin sonunda ise en çok trombosit bağışında bulunan bağışçılara ve fedakar hastane çalışanlarına plaketleri verildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 02:00
  1. Bendeniz
  2. Bora Duran
  3. Hasta Çocuklar
  4. İzmir Kan Ordusu Kanser Derneği
  5. konser
  6. maske

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Türk iş insanlarına konutunda iftar verdi
    1. Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Türk iş..
    2. Türkiye Çocuk Fitness Şampiyonası..
    3. Kuşadası polisinden kaçak göçmen..
    4. İzmir'de cinayet
    5. Malatya’da silahlı kavga: 1 yaralı
    6. Emniyet Teşkilatı iftarda bir araya..
    7. Otomobille çarpışan hafif ticari..
    8. Kanser tedavisini tamamlayan çocuklar..
    9. Mısır hava yolu şirketi, Hartum..
    10. Kayseri'de trafik kazası: 3 yaralı
    11. Düzce'de fındık fabrikasında yangın
    12. Sadakataşı Derneği, Ramazan..
    13. Alkollü sürücünün kullandığı otomobil..
    14. Kar maskeli soyguncular tutuklandı
    15. Ramazan Sokağında “Görme engelli..
    16. Yunan TV'sinde şok ifşaat: İmamoğlu'na..
    17. İzmir’de başlayan kan davası..
    18. Kuyumcu ve kütüphane müdür yardımcısı..
    19. Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı
    20. Uzunkaya, Ankara Emniyet Müdürlüğünün..
    21. Bursa'da bir kişi şelalede ölü bulundu
    22. 2 yaşındaki çocuk 5. kattan düşüp..
    23. Polis ekiplerinden kumar baskını
    24. 12 yıldır kızakta bekleyen gemi denize..
    25. ADD Şube Başkanı Onur, lösemili..
    26. Lösemili çocuklar haftası Kdz...
    27. Meclis kararı ile Safranbolu’da..
    28. Kıbrıs Gazileri’ne mili mücadele..
    29. Manisa BBSK’da teknik direktör Taşkın..
    30. 17 yaşındaki genç tartıştığı babasını..
    Saadet Partili adaydan CHP'nin İBB adayına sert sözler
    Saadet Partili adaydan CHP'nin İBB adayına sert sözler
    Fatih Erbakan siyonistlerin şeytani planını açıkladı: Dörde bölecekler!
    Fatih Erbakan siyonistlerin şeytani planını açıkladı: Dörde bölecekler!
    Rus bakandan ABD'yi çıldırtacak açıklama: Türkiye ile ortak üreteceğiz, bir tanesi bile tüm ülkeyi korumaya yeter
    Rus bakandan ABD'yi çıldırtacak açıklama: Türkiye ile ortak üreteceğiz, bir tanesi bile tüm ülkeyi korumaya yeter
    Son anket sonuçları açıklandı!
    Son anket sonuçları açıklandı!
    Uygur Türkü kadın Çin zulmünü anlattı! "'Beni öldürün' diye yalvardım"
    Uygur Türkü kadın Çin zulmünü anlattı! "'Beni öldürün' diye yalvardım"

    Günün Karikatürü

    28 Mayıs 2019
    ODTÜ’lünün ağzı ABD’yi görünce açıldı! Türkler, Osmanlı ve Erdoğan hakkında küstah sözler
    ODTÜ’lünün ağzı ABD’yi görünce açıldı! Türkler, Osmanlı ve Erdoğan hakkında küstah sözler
    Dünyaya duyurdular: 28 Mayıs'ta ABD semalarında olacağız
    Dünyaya duyurdular: 28 Mayıs'ta ABD semalarında olacağız