Kanser tedavisini tamamlayan çocuklar konserde maskelerini çıkardı

İZMİR (AA) - İzmir'deki çeşitli hastanelerde tedavileri tamamlanan kanser hastası çocuklar, Kan Ordusu Kanser Derneği tarafından düzenlenen programda maskelerini çıkarmanın mutluluğunu yaşadı.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen gecede tedavisi tamamlanan çocuklar, dernek gönüllüleriyle beraber konukları kapıda karşıladı.

İzmir Kan Ordusu Kanser Derneği Başkanı Serhat Aytan konser öncesi yaptığı konuşmada, bir arkadaşının geçirdiği rahatsızlık sonucunda kanser tedavisi gören çocuklarla tanıştığını ve onların özellikle kan bulma aşamasında yaşadıkları zorluklardan çok etkilenerek 9 arkadaşıyla 2015 yılında derneği kurduklarını söyledi.

Dernek gönüllüleri ve destekçilerinin her geçen gün arttığını belirten Aytan, şunları kaydetti:

"Amacımız çocukların hayatına dokunurken ailelerin de bu zorlu süreçte bir nebzede olsa yüklerini azaltabilmek, bugüne kadar bunu hep başardık. Derneğimize ait 5 evimiz var, masrafları tamamen bizim tarafımızdan karşılanıyor. Biz orada özellikle de şehir dışından gelen ailelerimizi ağırlıyoruz. Bazen tıbbi malzemelerde sıkıntılar oluyor onları yurt dışından getirmeye çalışıyoruz. En büyük hayalimiz Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi'ne yakın bir alanda içinde 40 tane 1 artı 1 evin olacağı bir misafirhane yapabilmek."

Gelirinin kanser tedavisi gören hasta çocuklara harcandığı konserde sanatçılar Bendeniz ve Bora Duran sahne aldı.

Bora Duran, böyle önemli bir gecede İzmir'de sahne aldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Kanser tedavisi tamamlanıp sağlığına kavuşan çocuklar, son şarkısında Duran'a yaptıkları danslarla sahnede eşlik etti.

Bendeniz de kendisi için İzmir'in çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Programda, kanser tedavisini tamamlayıp sağlığına kavuşan 20 çocuk maskelerini Bendeniz ve dernek gönüllüleriyle beraber çıkardı.

Gecenin sonunda ise en çok trombosit bağışında bulunan bağışçılara ve fedakar hastane çalışanlarına plaketleri verildi.