0553 313 94 23

"Kanser tedavisinde alternatif ürünün faydasına dair bilimsel kanıt yok"

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Özlem Sönmez: - "Tüm konvansiyonel kanser tedavileri, hastalığı tedavi ettiğini ispatlamak için bilim ve sağlık otoriteleri ile yasalarca titiz testlere tabi tutulurlar. Çoğu alternatif ürünün faydasının olduğuna, daha da önemlisi zararının olmadığına dair bilimsel bir kanıt yoktur" - Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Basın ve Halkla İlişkiler Komisyon Üyesi Prof. Dr. Sezer Sağlam: - "Modern tıbbın çözemediği bir problemin, tamamlayıcı ve alternatif tıp ile çözülmesi mümkün değildir. Son derece karmaşık bir bilimsel konu olan kanserin tedavisine alternatif veya tamamlayıcı tıp ile yaklaşmak sadece ve sadece yaşamımızdan günlerin kısalmasına neden olur"

17 Ağustos 2019 Cumartesi 10:35
"Kanser tedavisinde alternatif ürünün faydasına dair bilimsel kanıt yok"

İSTANBUL (AA) - Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Özlem Sönmez, tüm konvansiyonel kanser tedavilerinin, hastalığı tedavi ettiğini ispatlamak için bilim ve sağlık otoriteleri ile yasalarca titiz testlere tabi tutulduğunu, çoğu alternatif ürünün faydasının olduğuna, daha da önemlisi zararının olmadığına dair bilimsel bir kanıtı bulunmadığını belirtti.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Sönmez, kanser tedavisinin kişiye özel planlandığını, hastadan alınan doku ve kan örneklerinin çeşitli analizlere tabi tutulduğunu, moleküler ve biyokimyasal özelliklerinin belirlendiğini ve bu bilgilerin hastanın klinik ve görüntüleme sonuçlarıyla değerlendirilerek tedavinin planlandığını ifade etti.

Çoğu zaman tümör konseylerinde tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi, cerrahi, nükleer tıp, radyoloji gibi uzmanlık dalı uzmanlarının bir araya gelerek tedaviyi planladığını aktaran Sönmez, şöyle devam etti:

"Hastalığın kaynaklandığı organa göre üroloji, kadın doğum, kulak burun boğaz, ortopedi, gastroenteroloji, endokrinoloji ve göz hastalıkları uzmanları gibi diğer branşlardan uzmanlar da konseyde bulunuyor. İkiz kardeşinizde aynı kanser olsa bile farklı moleküler özellikler taşıyabilir, farklı tedavi planlanabilir. Pek çok kemoterapi ilacının çıkış noktası bitkiler olmakla beraber ileri teknolojik çalışmalar sonucu ilaç haline geliyor. Tedavi planlaması bu kadar hassas ve karmaşık iken 'Şu kansere bu bitki iyi gelir, onu kullan hastalığı geçsin.' diye bir şey söz konusu olamaz. Tüm konvansiyonel kanser tedavileri, hastalığı tedavi ettiğini ispatlamak için bilim ve sağlık otoriteleri ve yasalarca titiz testlere tabi tutulurlar. Çoğu alternatif ürünün faydasının olduğuna, daha da önemlisi zararının olmadığına dair bilimsel bir kanıt yoktur. Maalesef bazı hastalarımız kemoterapi korkusu ile bazı alternatif yollara başvurabiliyor ve bu da hayatlarına mal oluyor."

Sönmez, kanser tedavisi alan hastaların tedaviyi güçlendirmek, yan etkileri azaltmak, immün sistemi güçlendirmek gerekçesiyle aldıkları ürünlere değinirken, şunlara dikkati çekti:

"Bu tür ürünler kemoterapi ilaçları ile etkileşime girerek tedavinin başarısını olumsuz yönde etkileyebiliyor. Karaciğer ve böbrek yetmezliklerine neden olabiliyor. Tedavi alan hastaların kendilerini takip eden tıbbi onkoloji uzamanın bilgisi olmadan herhangi bir takviye ürün kullanması son derece sakıncalıdır. Kanser tedavi edilebilir bir hastalıktır ve ülkemizin her köşesinde en yeni bilgileri ve çağın yeniliklerini takip eden onkoloji uzmanları hizmet vermektedir. En doğru yol bilimin yoludur."

- "Bilimsel süreçler hastayı korumak için çok tedbirli yapılıyor"

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Basın ve Halkla İlişkiler Komisyon Üyesi Prof. Dr. Sezer Sağlam, modern tıbbın çözemediği bir problemin, tamamlayıcı ve alternatif tıp ile çözülmesinin mümkün olmadığını vurguladı.

Sağlam, modern tıp ile insanın ortalama ömrünün 120 yılda 35 yıldan 75 yıla çıktığını kaydederek, ömrü uzatan gelişmelerden bazılarını "cerrahi tekniğin son derece yüksek gelişme göstermesi", "bakteri ve virüs aşıları", "kalp damar tıkanıklığının çözülmesi", "ateroskleroz ilaçları", "inme tedavisindeki gelişmeler" ve "şeker hastalığının insülin ile tedavisi" şeklinde sıraladı.

Söz konusu gelişmelerin geçirdiği bilimsel süreçlerin çok zorlu olduğunu ve hastayı korumak için çok tedbirli yapıldığını anlatan Sağlam, şu değerlendirmede bulundu:

"Bütün bu çalışmaları yok sayıp, inanmayıp, son derece karmaşık bir bilimsel konu olan kanserin tedavisine alternatif veya tamamlayıcı tıp ile yaklaşmak sadece ve sadece yaşamımızdan günlerin kısalmasına neden olur. İnsülin ihtiyacı olan bir diyabet hastasının tedavisinde alternatif veya tamamlayıcı tıp yöntemleri ile insülin sağlamanız mümkün değildir. Kalp damarı yüzde 90 tıkalı birinde, alternatif veya tamamlayıcı bir yöntemle bu damarı açmanız stentsiz mümkün değildir. Onkolojik tedaviler ise yukarıda saydığımız iki örnekten çok daha karmaşık tedavilerdir."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 10:35
  1. Kanser Tedavisi
  2. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği
  3. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Özlem Sönmez

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Geçmişten yeterince ders almadık! Hâlâ geç kalmış değiliz
    1. Geçmişten yeterince ders almadık! Hâlâ..
    2. Aşure günü ne zaman 2019?
    3. Akköprü deresine düşen inek itfaiye..
    4. (Özel) Kırkağaç kavununda ilk hasat..
    5. Washington’daki İsrail Büyükelçiliği..
    6. Roman çocuklar, Venezuelalı sanatçı..
    7. ABD'de elektronik sigara alarmı
    8. Barajlar drone ile koruma altında
    9. Ahmet Davutoğlu ile hareket eden..
    10. Takla atıp şarampole devrildi: 8 kişi..
    11. KYK yurt ve burs başvuruları başladı..
    12. İzmir’de 202 kaçak göçmen yakalandı
    13. EGO Spor Kulübü’ndenBaşkent’te ilk..
    14. İlk hacı kafilesi yurda geldi
    15. Mersin’de 4. kattan düşen çocuk..
    16. Başkan Kayda: “Yeni dönemde Salihli..
    17. Kato Dağı piknik yeri oldu
    18. Malkara jandarmaya Üsteğmen Oktay Oğuz..
    19. Bendevi Palandöken: Turizm sadece..
    20. Trabzonspor ile Kasımpaşa 21. randevuda
    21. Fiat’tan tüketiciye ÖTV desteği
    22. Kombine satışında lider takım hangisi!
    23. Burun eti problemi önemsenmeli
    24. Trabzon'da FETÖ'nün gaybubet evine..
    25. Profesörden İstanbul depremi için..
    26. Üvey babasını vuran kişi tutuklandı
    27. Sanayi üretimi yüzde 3.7 azaldı
    28. Süper Lig yeni sezon ilk hafta hangi..
    29. Kıraç arazilerin gözdesi ve mor..
    30. DO&CO’dan Rekabet Kurulu’na başvuru
    İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
    İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
    Burhan Kuzu elindeki anket sonucunu paylaştı
    Burhan Kuzu elindeki anket sonucunu paylaştı
    Ekrem İmamoğlu İBB'de kıyıma başladı!
    Ekrem İmamoğlu İBB'de kıyıma başladı!
    Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
    Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
    Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu
    Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu

    Günün Karikatürü

    17 Ağustos 2019
    Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’
    Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’
    İkinci Çekiç Güç’e asla izin vermeyiz
    İkinci Çekiç Güç’e asla izin vermeyiz