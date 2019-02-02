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Kanser tedavisi gören usta oyuncu Aytaç Arman'dan kötü haber! Aytaç Arman öldü mü?

Felaket tellalı olarak bilinen ses sanatçısı Onur Akay, kanser tedavisi gören Türk sinemasının ünlü oyuncusu Aytaç Arman'ın yoğun bakıma alındığını duyurdu.

02 Şubat 2019 Cumartesi 17:39
Kanser tedavisi gören usta oyuncu Aytaç Arman'dan kötü haber! Aytaç Arman öldü mü?

Kanser tedavisi gören Yeşilçam’ın ünlü ismi Aytaç Arman'ın (69), yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

Ses sanatçısı Onur Akay, kendi internet sitesinde yer alan yazısında, “Üzücü haberler hep üst üste geliyor. Bugün sabah Tahir Sarıkaya’nın ekibinden muhabir Aşkın Şeker’le, Yalçın Menteş’i ziyaret etmek için tedavi gördüğü hastaneye giderken, üzücü bir haber daha aldım. Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu Aytaç Arman da yoğun bakıma kaldırıldı. Değerli oyuncumuz kanser tedavisi görüyordu ve hayranlarını üzmemek adına herkesten saklıyordu. İstanbul Onkoloji Hastanesi’nin yoğun bakım servisinde yatan değerli oyuncumuzun durumu çok ağır, ne olur dualarınızı esirgemeyin” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 17:39
  1. İstanbul
  2. Aytaç Arman
  3. Yoğun bakım

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