  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs

Kanser tedavisi gören polis memuru korona nedeniyle hayatını kaybetti

26 yaşındaki polis memuru Mehmet Ertoy, lenf kanseri tedavisi gördüğü hastanede koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 17:48:00 -
Kanser tedavisi gören polis memuru korona nedeniyle hayatını kaybetti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli 26 yaşındaki polis memuru Mehmet Ertoy, lenf kanseri tedavisi gördüğü hastanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Ölümünün ardından Ertoy'a yapılan Kovid-19 testinde vefat nedeninin bulaşıcı hastalık olduğu tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, 13 Temmuz 1994 doğumlu, Afyonkarahisarlı ve evli olan polis memuru Mehmet Ertoy'un 20 Temmuz 2015'te mesleğe başladığı, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kınalıada Polis Merkezi Amirliği, Büyükada Polis Merkezi Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü’nde görev yaptığı kaydedildi.

Ertoy'un cenazesinin dün Çekmeköy Mezarlık Müdürlüğü Gasilhanesi’nde kılınan namazın ardından Beykoz Baklacı Mezarlığı’na defnedildiği belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı