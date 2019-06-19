Kanser tedavisi gören Nurhayat için Didim’de yardım konseri düzenlendi Aydın’ın Didim ilçesinde yaşayan vekanser tedavisi gören Nurhayat Aslan için yardım konseri düzenlendi.

Aydın’ın Didim ilçesinde yaşayan vekanser tedavisi gören Nurhayat Aslan için yardım konseri düzenlendi.

Didim’de yaşayan ve kanser tedavisi gören Nurhayat Aslan için bir emlak firması öncülüğünde bir yardım konseri düzenlendi. Didim Ticaret Odası kültür merkezinde gerçekleşen yardım gecesinde Grup Eflatun sahne aldı. Konser öncesinde kısa bir konuşma yapan Nurhayat Aslan’ın kızı İlknur Aslan geceye katılarak destek olan herkese teşekkür ederken, kendilerine öncü olan Elit Emlak sahiplerine de teşekkürlerini iletti.

Konuşmanın ardından Grup Eflatun üyeleri çeşitli eserler seslendirirken ardından sahne alan Ali Erol müzik dolu bir gece yaşattı.

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