Kanser tedavisi gören kadın, çöp yuvasını bahçeye çevirdi

İzmir’in Çeşme ilçesinde, çöp yuvası haline gelen arsayı temizleyerek bahçeye çeviren kanser hastası Nermin Korkmaz’ın çabasıyla araziden 7 traktör dolusu çöp çıktı.

Kanser hastası olan ve kemoterapi tedavisi gören Nermin Korkmaz, Çeşme ilçesi İsmet İnönü Mahallesi’nde oturduğu evin yanındaki boş arsanın çöplük haline gelmesinden rahatsız olunca, arsa sahiplerinden izin alarak, 4 ayda temizledi. Temizlenme süresi boyunca ise 7 traktör dolusu çöp alındı. Korkmaz, çöp yuvasını bahçeye çevirmesini şöyle anlattı:

"18 yıldır burada oturuyorum. Evimin yanındaki boş arsanın sahiplerinden izin istedim. ’Temizleyemezsin, sen hastasın’ deseler de yine izin verdiler. Hastalığıma rağmen yavaş yavaş temizledim. Benim için bir anlamda terapi oldu. İnşaat eldivenlerimi takarak, tam dört ayda yavaş yavaş temizleyerek çöpleri, inşaat artıklarını, taşları, molozları bir kenara topladım. Daha sonra Çeşme Belediyesi’ni aradım. Durumu anlattım, ’çöpü alır mısınız?’ dedim. Belediye Temizlik İşleri Müdürü Nurettin Sipahican’ı aramamı söylediler. Arayıp rica ettim. Hemen temizlik görevlilerini gönderdi. Tam 7 traktör dolusu çöp aldılar."