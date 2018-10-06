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Kanser tedavisi gören Esma Esed, günden güne eriyor! Bir deri bir kemik kaldı

Suriye'nin diktatör rejiminin başında olan Beşşar Esed'in eşi Esma Esed'in, kanser tedavisi sonrası çekilen fotoğrafı, görenleri şaşkına uğrattı.

06 Ekim 2018 Cumartesi 12:41
Kanser tedavisi gören Esma Esed, günden güne eriyor! Bir deri bir kemik kaldı

Suriye'nin diktatör devlet başkanı Beşşar Esed'in meme kanseri nedeniyle tedavi gören eşi Esma Esed'in, son fotoğrafı, hastalığının oldukça ilerlediğini düşündürdü. 

Fotoğrafta, kemoterapi tedavisi gören Esma Esed'in, saçlarının büyük ihtimalle döküldüğü ve tedavi sürecinde aşırı şekilde zayıfladığı görülüyor. 

İngiltere'de doğan ve büyüyen Suriye Devlet Başkanı'nın eşi uluslararası alanda da tartışmalı bir figür.

Esma Esad, Suriye'deki isyanların şiddetle bastırılması sonrası Avrupa Birliği tarafından hakkında yaptırım kararı alınan 12 kişiden biriydi.

İşte Esma Esed'in o fotoğrafı...

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 12:41
  1. Suriye
  2. Esma Esed
  3. kanser tedavisi
  4. Son fotoğrafı
  5. Esma Esed'in son fotoğrafı

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  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş37 dk önce
    allah vurdumu geriye dönüşü olmayan yola girersiniz. alma mazlumun ahını. ( SULTAN SÜLEYMAN )NE OLDUMDEMEYECEKSİNDÜŞMÜŞEGÜLMEYECEKSİN ALMA MAZLUMUN AHINI , YEME GARİBİN HAKKINI SONRA HESAP VERECEKSİN BU GÜN VARSIN YARIN YOKSUN SONRA TOPRAK OLACAKSIN KÖTÜETTİĞİYLEKALIRSANMAYANINAKARKALIRFELEK TOKADINVURDUMUHERŞEYİN ELİNDEN ALIR ALIRALIRÖYLE ALIRSANMADÜNYA SANAKALIR SULTAN SÜLEYMANA YOKTA SENÖYLE SAN SANA KALIR YAMALINIYACANINI ENKIYMETLİVARLIĞINI BİRGÜNGELİRSENDENALIR BİR GÜN GELİR ELİNDEN ALIR ALIRALIRÖYLE ALIRSANMADÜNYASANAKALIR SULTANSÜLEYMANAYOKTASENÖYLE SANSANAKALIRALIR ALIR ORDAN ALIR , ŞURDAN ALIR , BURDAN ALIREN DEĞERLİ VARLIĞINI BİR GÜN GELİR ELİNDEN ALIR BESTE VE GÜFTE A M C A ABDURRAHMAN ÖZlinki you tube ; https://www.youtube.com/watch?v=9JeQw_uxvVc
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