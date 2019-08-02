0553 313 94 23

Kanser tedavisi gören çocuklara robotik ve kodlama eğitimi

Kuveyt Türk İnsan Kaynakları, Strateji ve Dijital Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir:- "1010 Kâşif Projesi ile çocuklarımıza çağımızın gerekliliği olan kodlama ve robotik eğitimini verirken aynı zamanda teknolojiyi bilinçli ve ölçülü kullanma yeteneklerinin gelişimine katkı sunmayı hedefliyoruz"- KAÇUV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selçuk Öncer:- "Kuveyt Türk, kanser nedeniyle hayatlarında birtakım değişiklikler olan çocuklarımızın hayallerindeki geleceği kodlamalarına destek oldu. Çocuklarımızın kodlama eğitimine ilgisi ve başarısı bizleri çok mutlu etti"

02 Ağustos 2019 Cuma 09:04
Kanser tedavisi gören çocuklara robotik ve kodlama eğitimi

İSTANBUL (AA) - Ortaokul çağındaki öğrencileri teknolojinin önemli bir unsuru olan kodlama eğitimiyle tanıştırmak amacıyla Kuveyt Türk tarafından başlatılan "1010 Kâşif Projesi" kapsamında, kanser tedavisi gören çocuklara robotik ve kodlama eğitimi verildi.

Kuveyt Türk ve Türk Kızılayı'nın iş birliğiyle gerçekleştirilen 1010 Kâşif Projesi'yle Türkiye’nin dört bir yanındaki okullarda kodlama ve robotik eğitimi düzenleniyor. Proje kapsamında, İstanbul’daki kanser tedavileri süresince Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) Aile Evi’nde kalan ortaokul çağındaki çocuklar kodlama eğitimiyle tanıştı.

KAÇUV Aile Evi'nde gerçekleştirilen eğitimde, çocuklara Kuveyt Türk çalışanları tarafından, sokak lambalarının yanma prensibinden sensörlü arabaların mesafe kontrol uyarılarına kadar birçok alanda uygulamalı kodlama ve robotik eğitimi verildi.


- "Öğrencilerin ilgisi ve yeteneği dikkat çekici boyutta"


Kuveyt Türk İnsan Kaynakları, Strateji ve Dijital Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, etkinlikte yaptığı konuşmada, 1010 Kâşif Projesi kapsamında Türkiye'nin birçok şehrinde meraklı kâşiflerle buluştuklarını belirterek, bu projeyle yeni nesillerde geleceğin mesleklerine yönelik farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Teknolojinin ölçüsüz ve sınırsız kullanıldığında bağımlılık yaptığını ve çocukların teknoloji bağımlılığı konusunda risk alanında olduğunu ifade eden Demir, şunları kaydetti:

"Biz 1010 Kâşif Projesi ile çocuklarımıza çağımızın gerekliliği olan kodlama ve robotik eğitimini verirken aynı zamanda teknolojiyi bilinçli ve ölçülü kullanma yeteneklerinin gelişimine katkı sunmayı hedefliyoruz. Sadece tüketilen değil üreten ve yöneten bir teknoloji anlayışının yaygınlaşmasını önemsiyoruz. Gittiğimiz her okulda ve bizim için özel bir yere sahip KAÇUV Aile Evi’nde gördük ki, çocuklarımızın kod yazmaya yönelik ilgileri ve bu alandaki yetenekleri dikkat çekici boyutta. Bu ilgi doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor.”


- "Çocukların kodlamaya olan ilgisi mutluluk verici"


KAÇUV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selçuk Öncer de kodlama eğitiminin kanser tedavisi gören çocukların moral ve motivasyonlarını artırdığını dile getirerek, çocukların kodlama eğitimine olan ilgisi ve başarısının mutluluk verici olduğunu söyledi.

Türkiye'de her yıl 3 bin 500 çocuğa kanser teşhisi konulduğunu ve çocukluk çağı kanserlerinde hızlı tanı ve tedavinin büyük önem taşıdığını hatırlatan Öncer, şöyle konuştu:

“İstanbul dışında yaşayan aileler tanı ve tedavi sürecinde büyük sıkıntılar çekebiliyor. Bu süreçte bizler çocuklarımızın ve ailelerimizin yanında oluyoruz. Kuveyt Türk, 2013 yılından bu yana 'Umuda Destek' projemize katkı sağlıyor. Kanserli çocuklarımızın ve ailelerinin yanında olabilmek için her yıl 23 Nisan haftasında bağış kampanyası düzenliyor. Bu sefer de çok değerli bir proje olan 1010 Kâşif Projesi’ne bizi dahil ettiler. Kanser nedeniyle hayatlarında birtakım değişiklikler olan çocuklarımızın hayallerindeki geleceği kodlamalarına destek oldular. Vakfımıza maddi manevi desteğini esirgemeyen Kuveyt Türk’e teşekkür ediyor, değerlerimize sahip çıkan kurumların sayısının artmasını umuyoruz."


- Kodlama eğitiminin yaygınlaştırılması hedefleniyor


Gerçekleştirilen kodlama eğtiminin ardından kanser tedavisi gören çocuklara, yazdıkları kodları maketler üzerinde de hayata geçirmeleri ve kodlama eğitimlerini sürdürmeleri için 1010 Kâşif Kodlama Kiti hediye edildi.

Ayrıca eğitimin devamlılığını sağlanması amacıyla Kuveyt Türk tarafından KAÇUV'a proje kapsamında iki bilgisayar bağışlandı. Eğitim alan öğrencilerin okullarındaki diğer öğrencilere kodlama eğitimi vermesini öngören proje sayesinde kodlama eğitiminin yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Geçen eğitim - öğretim yılında Ankara, Afyonkarahisar, Bursa, Hatay, İstanbul ve Konya’daki 11 ortaokulda gerçekleştirilen 1010 Kâşif Projesi, 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Türkiye genelindeki okullarda devam edecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 09:04
  1. Kanserli Çocuklara Umut Vakfı
  2. kodlama eğitimi
  3. Kuveyt Türk

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pakistan’da develer kurban için görücüye çıktı
    1. Pakistan’da develer kurban için..
    2. TOKİ konut başvuruları ne zaman, TOKİ..
    3. Çocuk çorabından uyuşturucu çıktı
    4. Ders kitabında cinsiyet zırvası
    5. (Özel) İstanbul boğazında nefes kesen..
    6. Erdoğan, 4 Ağustos'ta Bursa Şehir..
    7. Beyin Cerrahı Op. Dr. Demir Anka’da
    8. İSKİ yönetimi istifa etti
    9. Mardin'de operasyon! Gözaltılar var
    10. Kurtar Çakın’ın objektifinden 45’ınci..
    11. Malatya’da ERTV HD yayına geçti
    12. Adana’da drone destekli kenevir..
    13. Bangkok’da art arda patlama
    14. (Özel) Nadir Güllü’den “Bayramda..
    15. Çorum’un saklı cenneti “Gölbel” göleti
    16. Vurgundan önce para çalmış
    17. Edirne'de 67 düzensiz göçmen yakalandı
    18. Kuzey Kore durmuyor
    19. Van’da bodrum yangını
    20. İşadamı Medet Anlı: "Toprak sahibi ile..
    21. Tedavisi tamamlanan Kızıl Şahin doğaya..
    22. Bursa Şehir Hastanesinin resmi açılışı..
    23. Dolar kuru fiyatları son dakika bugün..
    24. SETA raporuyla ilgili Savcılık son..
    25. Elektrik direğinde mahsur kalan kedi..
    26. Küresel piyasalar Trump'ın..
    27. Yaralı Sansar ile Doğan tedavi altına..
    28. Özalp’ta ot yangını
    29. Serbest piyasada döviz fiyatları
    30. Mardin'de FETÖPDY operasyonu: 2..
    Jülide Sarıeroğlu'ndan AK Parti'de yenilik açıklaması
    Jülide Sarıeroğlu'ndan AK Parti'de yenilik açıklaması
    Davutoğlu startını Konya’dan veriyor! Davutoğlu'na cevabın ne olacak Konya?
    Davutoğlu startını Konya’dan veriyor! Davutoğlu'na cevabın ne olacak Konya?
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!

    Günün Karikatürü

    02 Ağustos 2019
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı!
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı!