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Kanser hastası, son arzusuna kavuşamadan hayatını kaybetti

Batman’ın Sason ilçesinde 2 yıldır kanser tedavisi gören ve çocuklarına bir ev bırakma arzusunda olan 43 yaşındaki Yılmaz Acar, son arzusu yerine gelmeden hayatını kaybetti.

18 Mart 2019 Pazartesi 15:12
Kanser hastası, son arzusuna kavuşamadan hayatını kaybetti

Batman’ın Sason ilçesinde 2 yıldır kanser tedavisi gören ve çocuklarına bir ev bırakma arzusunda olan 43 yaşındaki Yılmaz Acar, son arzusu yerine gelmeden hayatını kaybetti.


Yaklaşık 2 yıl önce Sason ilçesine 20 kilometre uzaklıkta olan Bayramlar köyünden ilçe merkezindeki Zafer Mahallesi’ne taşınan 8 çocuk babası Yılmaz Acar, kanser teşhisi koyulmasının ardından, bölgede ve İstanbul’daki çeşitli hastanelerde tedavi gördü. Bir süre sonra son gittiği son hastanede kendisine doktorların yapacak bir şeyin kalmadığını söylenmesinin ardından tekrar evine gelen Acar, Sason Devlet Hastanesi’nde tedavi görmeye devam etti. Çocuklarına bir ev bırakma arzusunda olan Acar, arzusu yerine gelmeden hayatını kaybetti.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 15:12
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