Kanser hastası köpek sağlığına kavuştu Bursa’nın İznik ilçesinde emekli öğretmen, kanserli köpeği tedavi ettirdi.

Bursa’nın İznik ilçesinde emekli öğretmen, kanserli köpeği tedavi ettirdi.

İznik’in Boyalıca Mahallesi’nde emekli öğretmen Mehmet Mersin, cilt kanseri teşhisi konulan 8 yaşındaki köpeğini ameliyat ettirdi. Karmürsel ilçesinde veteriner hekim tarafından yapılan ameliyat sonrası Kartal isimli köpek sağlına kavuştu.

Mehmet Mersin, Kartal’ın kansere yakalandığını belirterek, “Buna çok üzüldüm. Karamürsel’de veterinere götürdüm. Ameliyat sonrası sağlığına kavuştu” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.