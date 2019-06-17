Kanser hastası köpek sağlığına kavuştu
Bursa’nın İznik ilçesinde emekli öğretmen, kanserli köpeği tedavi ettirdi.17 Haziran 2019 Pazartesi 11:21
Bursa’nın İznik ilçesinde emekli öğretmen, kanserli köpeği tedavi ettirdi.
İznik’in Boyalıca Mahallesi’nde emekli öğretmen Mehmet Mersin, cilt kanseri teşhisi konulan 8 yaşındaki köpeğini ameliyat ettirdi. Karmürsel ilçesinde veteriner hekim tarafından yapılan ameliyat sonrası Kartal isimli köpek sağlına kavuştu.
Mehmet Mersin, Kartal’ın kansere yakalandığını belirterek, “Buna çok üzüldüm. Karamürsel’de veterinere götürdüm. Ameliyat sonrası sağlığına kavuştu” dedi.
YORUM YAZ