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Kanser hastası Bayer’e açtığı davayı kazandı

Alman Bayer firmasının ABD’deki ayağı Monsanto’nun ürettiği zirai ilaçlarda kullandığı glifosat maddesi nedeniyle kanser olduğunu iddia eden bir kişi, ABD mahkemesince haklı bulundu.

28 Mart 2019 Perşembe 14:59
Kanser hastası Bayer’e açtığı davayı kazandı

Alman Bayer firmasının ABD’deki ayağı Monsanto’nun ürettiği zirai ilaçlarda kullandığı glifosat maddesi nedeniyle kanser olduğunu iddia eden bir kişi, ABD mahkemesince haklı bulundu. Mahkeme kanserojen madde kullanan Bayer’in 80 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi.


ABD San Francisco Mahkemesi, Alman Bayer firmasının ABD’deki ayağı Monsanto’nun ürettiği zirai ilaçlarda kullandığı glifosat maddesinin kansere yol açtığı yönünde karar almasının ardından kanser hastası Edwin Hardeman, mahkemeye başvurarak Bayer firmasına dava açtı. ABD San Francisco Yüksek Mahkemesi, Bayer’in kanser hastasına toplam 80 milyon 300 bin dolar tazminat ödemesine hükmetti. Bayer firması, tazminat için itirazda bulunacaklarını duyurdu.


Bayer Monsanto firmasını mahkemeye veren 70 yaşındaki Edwin Hardeman, bahçesindeki yabani otları yok etmek için 25 yıl boyunca bahçesinde glifosat kullandığını ve bundan dolayı da lenf kanserine yakalandığını söyledi. Davacı Hardeman, Bayer’in bedelini ödemesi için mahkemeye verdiğini verilen tazminat kararının emsal teşkil etmesini istedi.



"Emsal teşkil edemez"


Firma, kararın yaklaşık 40 yıldır yapılan bilimsel araştırmaları ve dünya genelindeki denetim kurumlarının glifosat içerikli zirai ilaçların kanserojen olmadığı yönündeki görüşünü değiştirmediğini savundu. Bu sebeple firma, söz konusu kararın gelecekteki davalara emsal teşkil etmeyeceğini ileri sürdü.


Geçtiğimiz Ağustos ayında ABD’li kanser hastası Dewayne Johnson, açmış olduğu glifosat davasını kazanmış ve 78 milyon dolar tazminat almıştı. ABD’de bu yılın ilk ayı içinde Bayer-Montosanto’ya glifosat nedeniyle yaklaşık 11 bin dava açıldığı biliniyor.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 14:59
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