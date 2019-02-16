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Kanser hastası babanın yardım talebi yürekleri burktu

Batman’ın Sason ilçesine bağlı Bayramlar köyünde ikamet ederken iki yıl önce amansız bir hastalığa yakalanmasının ardından tedavi olmak için ilçe merkezine yakın derme çatma bir evde yaşamak zorunda olduğunu belirten kanser hastası Yılmaz Acar, tedavilerini sürdürmek için İstanbul’a gitmesi gerektiğini belirterek hayırsever vatandaşlardan ve yetkililerden yardım istiyor.

16 Şubat 2019 Cumartesi 12:08
Kanser hastası babanın yardım talebi yürekleri burktu

Batman’ın Sason ilçesine bağlı Bayramlar köyünde ikamet ederken iki yıl önce amansız bir hastalığa yakalanmasının ardından tedavi olmak için ilçe merkezine yakın derme çatma bir evde yaşamak zorunda olduğunu belirten kanser hastası Yılmaz Acar, tedavilerini sürdürmek için İstanbul’a gitmesi gerektiğini belirterek hayırsever vatandaşlardan ve yetkililerden yardım istiyor.


8 çocuk babası Acar, tedavisini yapabilmek için yardıma ihtiyacının olduğunu söyledi. Acar, "Benim ikamet ettiğim Bayramlar köyü ilçenin en uzak köylerindendir. İki yıl önce kanser hastalığına yakalandığımı büyük bir üzüntü ile öğrendim. Her geçen gün hastalığım daha da ilerleyerek beni yatağa düşürdü. 8 çocuğum var. Hiç bir gelirimiz de yok. Ben Sosyal Yardımlaşma Vakfından aylık alıyorum, ancak bana yetmiyor. Evimde hiç bir eşya yok. İstanbul’a gidip tedavi olmam gerekiyor ancak maddi imkansızlıktan dolayı gidemiyorum. Hayırsever vatandaşlardan ve yetkililerden yardım bekliyorum" dedi.


Eşinin durumunun bütün aileyi perişan ettiğini belirten Gülçiçek Acar’da 2 yıl önce eşinin hasta olduğunu öğrendiklerinde dünyalarının yıkıldığını söyledi. Acar, "Ben ve çocuklarım eşimi yatakta görmek ve gözlerimizin önünde erimesini seyir etmekten kahroluyoruz. Lütfen bizlere yardım edin" diye konuştu.


Bayramlar Köyü Muhtarı Sıddık Bedirhanoğlu’da Acar ailesinin zor durumda olduğunu ifade ederek, yetilileri yardım etmeye davet etti.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 12:08
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