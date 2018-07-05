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Bakan açıkladı: Kanser hastalarının tedavisinde yeni dönem

Çalışma Bakanlığı, kanser hastalarının tedavilerinin tamamen ücretsiz hale getirildiğini açıkladı.

05 Temmuz 2018 Perşembe 14:44
Bakan açıkladı: Kanser hastalarının tedavisinde yeni dönem

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak bizler, 24 Haziran seçimlerinin ardından halkımıza söz verdiğimiz gibi güçlü Türkiye’mizin geleceği adına yaptığımız çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.
Bu amaçla bugünkü Resmi Gazete’de Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’ne ilişkin yeni düzenlemelerin yayımlanmasını sağladık.

Yayımlanan tebliğde, yaptığımız düzenlemeler ile kanser hastalarımıza bu hastalıkla mücadelede her an yanlarında olma sözümüzü yerine getirdik. Kanser tedavisi, cerrahisi ve ilacına ilişkin yani kanser hastalığına ilişkin her türlü ilave ücret ve fark ödemesini kaldırdık.

Vatandaşlarımızdan; SGK ile sözleşmeli/protokollü sağlık hizmeti sunucuları sunmuş oldukları bu hizmetler (Kanser tedavisi, cerrahisi, ilacı) nedeniyle hiçbir şekilde ilave ücret almayacak, vatandaşlarımız ceplerinden hiçbir ücret ödemeyecek.

Düzenleme öncesi kanser cerrahisi için yılda 240 milyon TL ödüyorken sözkonusu düzenleme ile bu ödemeyi yılda yaklaşık 750 milyon TL ye çıkartarak kanser hastalarımızın tedavilerini tamamen ücretsiz hale getirdik.

Hem kanser hem de diğer tüm hastalıkların tedavisine ve önlenmesine ilişkin yine maliyet unsuru gözetmeksizin iyileştirmelerimiz hızla ve artarak devam edecek.

“SUT’NİN 3550 İŞLEM KODUNDA FİYAT ARTIŞI YAPTIK”

2008’den beri SUT’nde çeşitli düzenlemeler yapılsa da bir yıla yakındır çok ayrıntılı ve teknik bir çalışma ile 7400 işlem kodu bulunan SUT’nin 3550 işlem kodunda fiyat artışı yaptık.
Yapılan değişikliklerle %14 ila %225 arasında fiyat artışı sağlandık.

Bu düzenlemeyle başta Üniversitelerimiz olmak üzere kamu sağlık hizmeti sunucuları ile özel sağlık hizmeti sunucularının sunmuş olduğu hizmetlerin mali karşılığını alması ve finansal durumlarının iyileştirmesini sağlamış olduk.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 14:44
  1. kanser hastaları
  2. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

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