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Kanser hastalarından ilaç alınıyor mu? Bakanlıktan cevap geldi

Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı, kanser hastalarından ücret alındığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

24 Temmuz 2018 Salı 02:29
Kanser hastalarından ilaç alınıyor mu? Bakanlıktan cevap geldi

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı 'kanser hastalarından ücret alınıyor' yönündeki haberleri yalanladı.

Bakanlık açıklamasında "Kanser cerrahisi ve ilaçlarından ücret alındığına ve bu ödemelerin bazı kriterlere takıldığına ilişkin iddia sahiplerinin konunun aslına vakıf olmaktan uzak olduğu anlaşılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında, “Hükümetin Ücretsiz Kanser Tedavisi Vaadinin Altından Ne Çıktı?” başlığı altında; kanser tedavisi, cerrahisi ve ilaçlarından ücret alındığına ilişkin asılsız haberlere yer verilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu; hastalarımızın menfaatleri doğrultusunda en doğru ilaca en uygun maliyetle ulaşmalarını sağlamak, akılcı ilaç kullanımını teşvik etmek ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak, geliştirilen yeni ödeme yöntemleri ile firma ya da ilaç özelinde hızlı ve etkin politikalar üretmek, Türkiye’de ilaç yatırım, üretim ve araştırmalarının geliştirilmesine katkı sağlamak, sürdürülebilir ilaç bütçesi oluşturmak gibi amaçlar gütmektedir.

Geri ödeme listesine alınacak ilaçlara ilişkin yöntemler belli olup konu kamuoyuna defalarca açıklanmıştır. Bu amaçla oluşturulan bilimsel değerlendirme komisyonlarımız maliyet unsuru gözetmeksizin bilimsel yayınlar ışığında hasta sağlığı dikkate alınarak çalışmalarını objektif olarak yürütmektedir.

Yeni düzenlemeyle ücret alınmıyor
Kanser tedavisi ile ilgili olarak da daha önce kemoterapi, radyoterapi ve radyoizotop işlemlerinde ilave ücret alınmamakta iken 2018 yılı Temmuz ayında yapılan düzenleme ile kanser cerrahisi (kanser tedavisi için yapılan ameliyat işlemleri) işlemlerinden de hiçbir şekilde ilave ücret alınmaması sağlanmıştır.

Hastalar ücretsiz ilaca ulaşabilme imkanına sahip
Sosyal Güvenlik Kurumu geri ödeme listesine almış olduğu ilaçlardan hiçbir şekilde ilave ücret almamaktadır. İlaçlarda sadece eşdeğer ilaç grubunun üzerinde maliyeti olan ilaçlar vatandaşlarımızca tercih edildiği zaman eşdeğer farkı alınmaktadır. Vatandaşlarımızın eşdeğer fiyat aralığı içerisindeki ilaçları tercih etmesi durumunda ise hiçbir ücret ödemeden ilaçlarına ulaşabilme imkanı bulunmaktadır.

544 ilaç geri ödeme listesinde
2017 yılında kanser ilaçlarından geri ödeme listesinde 480 adet ilaç bulunmaktayken bu rakam 2018 yılında 544’e yükselmiştir.

Her tedavi, her ilaç kendi özelinde değerlendirilerek geri ödeme listesine dâhil edilmektedir. Dün olduğu gibi bugünden sonra da, kanser tedavisine yönelik her türlü başvuru, ilgili süreçlerden geçtikten sonra gündeme alınmaya devam edecektir.

Halen, kanser cerrahisi ve ilaçlarından ücret alındığına ve bu ödemelerin bazı kriterlere takıldığına ilişkin iddia sahiplerinin konunun aslına vakıf olmaktan uzak olduğu anlaşılmaktadır."

 

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 02:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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