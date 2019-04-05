Kanser hastaları için saçlarını bağışladılar

Aydın’ın Efeler ilçesinde ilkokul öğrencileri, 1-7 Nisan Kanser Haftası kapsamında saçlarını kanser hastaları için bağışladılar.

Efeler Aydın Ticaret Odası İlköğretim Okulu’nda Kanser Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında velilerinden izin alan öğrenciler ve bazı öğrenci velileri, saçlarını kanser hastaları için peruk yapılmak üzere bağışladı. Kesilen saçlar İstanbul’da peruk haline getirildikten sonra, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Onkoloji Servisi’nde tedavi gören hastalara hediye edileceği öğrenildi. Aydın Berberler ve Kuaförler Odası’na kayıtlı 6 kuaför, okulda düzenlenen etkinlikte öğrencilerin saçlarını kesti. Okul yönetimi tarafından, etkinliğe destek veren Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Selahittin Çetindoğan’a çiçek takdim edildi. Okuldaki tüm öğrenciler ise kanser hastalığına karşı farkındalık oluşturmak için yüz maskesi taktı.

Böyle bir etkinlikte yer aldıkları için büyük mutluluk duyduklarını belirten Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Selahittin Çetindoğan, “Okulda kanserle savaş vermiş olan bir öğretmenimiz, odamıza gelerek Kanser Haftası’nda bir etkinlik yapmak istediklerini söyleyip bizden destek istedi. Biz de seve seve kendilerine destek olacağımızı ilettik. Odamıza kayıtlı kuaförlerimiz, okulda kanser hastalarına peruk yapılması için bağışta bulunan öğrencilerin saçlarını kesti. Federasyon Başkanımızın desteğiyle İstanbul’da bir firma tarafından maliyetleri odamız tarafından karşılanarak öğrencilerin bağışladığı saçlar peruğa dönüşecek. Elde edeceğimiz perukları, Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Onkoloji Servisi’nde tedavi gören kanser hastalarına hediye edeceğiz” diye konuştu.

Annesiyle birlikte saç bağışında bulunan Aydın Ticaret Odası İlkokulu’nda okuyan öğrenci Ela Karagöz, “Saçlarımı kanser hastası olan kardeşlerime sağlıklı olsunlar diye vermek istedim. Belki ben de kanser hastası olabilirim. Onların mutlu olması benim için çok güzel bir his. Saçlarımı bağışladığım için çok mutluyum” dedi.

Kızının saçlarını bağışlamasının ardından gözyaşlarına hakim olamayan anne Özen Karagöz ise “Önce ben saçlarımı kestirip bağışlamak istedim. Benimle birlikte kızım da saçlarını bağışlayacağını söyledi. Onun ilk saçıydı. Hiç kestirmedi. Biraz tereddüt yaşadık. Ancak güzel bir işte kullanılacağı için kabul ettik. Önce ben bağışladım şimdi kızım bağışladı. İnşallah saçlarımız kanser hastalarına umut olur” diye konuştu.