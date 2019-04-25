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"Kanola veriminde artış bekleniyor"

Tekirdağ'da yaklaşık 50 bin dekar alanda üretilen kanolada bu yıl verim artışı bekleniyor- Süleymanpaşa Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı:- "Çok şükür bu ayda bölgemiz çok güzel yağış aldı. Kanola ve buğday tarlalarımızda sıkıntı yok. Her şey çok güzel görünüyor. Mühendislerimiz de bizler de arazilerde yaptığımız incelemelerde, herhangi bir hastalığa rastlamadık. Verimli bir yıl bekliyoruz"

25 Nisan 2019 Perşembe 11:30
"Kanola veriminde artış bekleniyor"

TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı, bu yıl yağışların istenilen seviyede olmasıyla kanola veriminde artış beklediklerini söyledi.

Saygı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kanolanın Trakya'nın iklimine uygun yapısıyla artık ekimi her geçen yıl yaygınlaşan yağlık bir bitki olduğunu belirtti.

Hava şartlarının uygun devam etmesi halinde kanolanın bu yıl çiftçinin yüzünü güldüreceğini ifade eden Saygı, "Bu sene kar ve yağmurun istenilen seviyede yağmasıyla toprak suya doydu. Ürünlerimizin nisan ayında yağmura çok ihtiyacı var. Çok şükür bu ayda bölgemiz çok güzel yağış aldı. Kanola ve buğday tarlalarımızda sıkıntı yok. Her şey çok güzel görünüyor. Mühendislerimiz de bizler de arazilerde yaptığımız incelemelerde, herhangi bir hastalığa rastlamadık. Verimli bir yıl bekliyoruz." dedi.

Saygı, kanolanın Tekirdağ'da yaklaşık 50 bin dekar alanda üretildiğine işaret ederek, "Kanola da şu anda görünüm iyi. Bazen görüntü de bizleri aldatabiliyor ama kanolanın güzel olacağına inanıyoruz. Hasat öncesi çiftçilerimizin en çok merak ettiği fiyatlar. Çiftçilerin girdi fiyatları çok yüksek. Ürünlerin alım fiyatlarının hasattan 20 gün önce belirlenmesi gerekiyor. Alım fiyatlarının çiftçinin istediği, onları mutlu edecek şekilde açıklanması, bu yıl çiftçiyi daha da çok sevindirecektir." diye konuştu.

Ayçiçeğine alternatif olarak ekilen kanolanın, biyodizel ve bitkisel yağ olarak da kullanılabildiğini aktaran Saygı, mayıs ayındaki yağışlarla da kanolanın veriminin artacağını dile getirdi.


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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 11:30
  1. kanola
  2. Tekirdağ
  3. verim

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