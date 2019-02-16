Kano Federasyonu Başkanından, Başkan Ceylan’a ziyaret

Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Kano Federasyonu Başkanı Kabakçı ile Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Köyceğiz’de yapılması planlanan “Bahar Kupası” için karşılıklı iş birliği anlaşması imzaladı.

Kano yarışları ve kamplarının son yıllarda Köyceğiz’de gerçekleştirildiğini ifade eden Ceylan, “Köyceğiz Gölü yarışlara, seçmelere ve kamp çalışmalarına ev sahipliği yapıyor. Sporcularımız göl üzerinde kurulan parkurlarda antrenmanlarını yapıyorlar. Vatandaşlarımızda ilgiyle sporcularımızı izliyor ve destekliyor. Bahar Kupası yarışlarının, ilçemize hayırlı olmasını dilerim.” ifadelerini kullandı.

Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı ise, “Yılın 6 ayı Köyceğiz’de faaliyetlerde bulunmaktayız. Federasyon olarak burada bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Faaliyetlerimiz de hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen; Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu başta olmak üzere Köyceğiz Kaymakamı Erdinç Dolu ve Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan’a desteklerinden dolayı teşekkür ederim.” dedi.