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"Kanlı Ocak Fotoğraf Sergisi" ziyarete açıldı

19 Ocak 2019 Cumartesi 18:57
"Kanlı Ocak Fotoğraf Sergisi" ziyarete açıldı

İSTANBUL (AA) - "Kanlı Ocak Fotoğraf Sergisi", Yenikapı Metro İstasyonu'nda ziyarete açıldı.

Azerbaycan'ın İstanbul Başkonsolosluğu tarafından hazırlanan sergide, Azerbaycan'ın bağımsızlığının sembolü sayılan ve tarihe "Kanlı Ocak" olarak geçen 20 Ocak katliamının anlatıldığı fotoğraflar yer alıyor.

Fotoğraflar, 150'ye yakın savunmasız insanın hayatını kaybettiği ve 750'den fazla insanın yaralandığı olaylara ilişkin Azerbaycan'ın bağımsızlık sürecine ilişkin tarihi belge niteliği taşıyor.

Sergiye, metro istasyonunu kullanan vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 18:57
  1. Kanlı Ocak Fotoğraf Sergisİ

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