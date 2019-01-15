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"Kanlı ellerinizi bölgemizden ve ülkemizden derhal çekin"

TİP Genel Başkanı Erkan Baş:- "Trump, bugün dünyanın en saldırgan, geçmişi en kirli devletin başındaki kişi olarak görevini yapıyor"- "Başta Trump olmak üzere emperyalizmin tüm temsilcilerine açıkça ifade ediyoruz; kanlı ellerinizi bölgemizden ve ülkemizden derhal çekin"

15 Ocak 2019 Salı 15:51
"Kanlı ellerinizi bölgemizden ve ülkemizden derhal çekin"

TBMM (AA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, ABD Başkanı Donald Trump'un, Türkiye'ye yönelik sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımına ilişkin, "Trump, bugün dünyanın en saldırgan, geçmişi en kirli devletin başındaki kişi olarak görevini yapıyor. Başta Trump olmak üzere, emperyalizmin tüm temsilcilerine açıkça ifade ediyoruz, kanlı ellerinizi bölgemizden ve ülkemizden derhal çekin." dedi.

Baş, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın, görevinden istifa etmeden İstanbul'dan Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmasını "hukuksuzluk" olarak nitelendiren Baş, parlamentonun tamamının sorumluluk hissetmesi gereken bu durum karşısında muhalefet partilerinin anlaşılmaz biçimde sessiz kaldığını ileri sürdü.

Baş, "TBMM Başkanı Binali Yıldırım, anayasanın açık hükmüne rağmen koltuğuna yapışmış durumdadır. Yıldırım'ın istifa etmemesi açıkça hukuku, anayasayı ayaklar altına alma örneği olarak karşımızda duruyor. Hukukun bu kadar ayaklar altına alınmasına sessiz kalmayacağız." diye konuştu.

Erkan Baş, seçim sürecinin yaklaşmasıyla hukuksuzluk örneklerinin yaşandığını, birçok kentte "hayalet seçmenlerin" ortaya çıkmaya başladığını, bazı yerleşim yerlerinde seçmen sayılarının arttığını savunan Baş, muhalefet partilerini bu durum karşısında sesini yükseltmeye davet etti.

- Trump'ın Türkiye'ye yönelik sözleri

Erkan Baş, geçmişte dünyanın birçok bölgesinde yaşanan emperyalizmin, kirli çıkar çatışmalarının bugün Suriye'de görüldüğünü vurgulayarak, "Arap Baharı" adı altında başlatılan oyunun, Suriye'ye kadar sıçradığını ve bugün Türkiye'ye yönelik provakasyonların devam ettiğini bildirdi.

Baş, "ABD Başkanı Donald Trump'ın, 'Türkiye'yi ekonomik olarak mahvederiz' şeklindeki sözleri kabul edilemez. ABD ve emperyalizminin temsilcisine en ağır cevap verilmelidir. Trump, bugün dünyanın en saldırgan, geçmişi en kirli devletin başındaki kişi olarak görevini yapıyor. Türkiye İşçi Partisi, Türkiye'de de Suriye'de de Irak'ta da başka ülkelerin müdahalesi olmaksızın halkların barış içerisinde kendi kaderlerini birlikte tayin etmesinden yanadır. Başta Trump olmak üzere emperyalizmin tüm temsilcilerine açıkça ifade ediyoruz; kanlı ellerinizi bölgemizden ve ülkemizden derhal çekin." değerlendirmesini yaptı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 15:51
  1. Basın Toplantısı
  2. Erkan Baş
  3. Meclis
  4. TBMM
  5. TİP Genel Başkanı

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