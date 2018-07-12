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Kanlı Ay tutulması Türkiye'den canlı izlenebilecek mi?

Allah öyle güç ve kuvvet sahibidir ki kullarına yaratmış olduğu bazı doğa olaylarının sırrını idrak etme fırsatını verir. İşte bunlardan bir tanesi de Kanlı Ay tutulmasıdır. 21. yüzyılın en uzun Kanlı Ay Tutulması’nı canlı olarak hangi ülkeler izleyebilecek? Kanlı ay tutulması Türkiye’den görülecek mi? İşte Kanlı Ay tutulmasına ilişkin detaylar…

12 Temmuz 2018 Perşembe 18:02
Kanlı Ay tutulması Türkiye'den canlı izlenebilecek mi?

Allah öyle güç ve kuvvet sahibidir ki kullarına yaratmış olduğu bazı doğa olaylarının sırrını idrak etme fırsatını verir. İşte bunlardan bir tanesi de Kanlı Ay tutulmasıdır. 21. yüzyılın en uzun Kanlı Ay Tutulması’nı canlı olarak hangi ülkeler izleyebilecek? Kanlı ay tutulması Türkiye’den görülecek mi? İşte Kanlı Ay tutulmasına ilişkin detaylar…

Allah en mükemmel şekilde yarattığı evrende bazı doğa olayları insanların görseline sunar ki insanlar bu kusursuz yaratılış karşısında hayretler içinde kalır. Dedik ya doğada bazı zamanlarda bazı esrarengiz olaylar olur diye. İşte onlardan bir tanesi de Kanlı Ay Tutulmasıdır. Kanlı Ay Tutulması da nedir diyenlerin merakını hemen giderelim. Kanlı Ay Tutulması, Kanlı Ay Tutulması Dünya'nın gölgesinin Ay'ı tamamen karanlığa bürüyerek tam ay tutulması yaşandığı anda vuku bulur. Kanlı Ay Tutulması dünyamızın gölgesinin Ay'ı tamamen karanlığa bürüdüğü anda tam ay gerçekleşir ve bu sebeple Ay kan rengi yani kırmızı renge bürünür.

KANLI AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Bu doğa harikası olayı maalesef Türkiye’de gözlenimlenemeyecek. Bu doğa haritası olayı, Güney Amerika, Afrika, Orta Doğu ve Asya’nın bir kısmı ise 21. yüzyılın en uzun Kanlı Ay Tutulması’nı canlı olarak izleyebilecek.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 18:02
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