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Kanlı Ay tutulması saat kaçta? Kanlı Ay tutulması kaç saat sürecek? Kanlı ay tutulması nerelerde görünecek?

Bugün Ay, Dünya’ya yakınlaşacak. Kanlı Ay Tutulması dünyamızın gölgesinin Ay'ı tamamen karanlığa bürüdüğü anda tam ay gerçekleşir ve bu sebeple Ay kan rengi yani kırmızı renge bürünmesinden dolayı kanlı ay tutulması denilir. Peki Kanlı Ay tutulması saat kaçta? Kanlı Ay tutulması kaç saat sürecek? Kanlı ay tutulmanı nerelerde görünecek?

27 Temmuz 2018 Cuma 15:23
Kanlı Ay tutulması saat kaçta? Kanlı Ay tutulması kaç saat sürecek? Kanlı ay tutulması nerelerde görünecek?

Bugün Ay, Dünya’ya yakınlaşacak. Kanlı Ay Tutulması dünyamızın gölgesinin Ay'ı tamamen karanlığa bürüdüğü anda tam ay gerçekleşir ve bu sebeple Ay kan rengi yani kırmızı renge bürünmesinden dolayı kanlı ay tutulması denilir. Peki Kanlı Ay tutulması saat kaçta? Kanlı Ay tutulması kaç saat sürecek? Kanlı ay tutulmanı nerelerde görünecek?

Yüzyılın en uzun tutulması olacak olan Kanlı Ay tutulması  bugün kaçta başlayacak, nereden izlenecek?

Bugün yüzyılın en uzun Ay tutulması yaşanacak. Ay tutulmasının 1 saat 42 dakika ve 57 saniye sürmesi bekleniyor. Ay tutulması Kuzey Amerika hariç 6 kıtadan rahatlıkla izlenebilecek. Tutulma Türkiye saati ile 20:13'de başlayıp sabaha karşı 02:30'da sona erecek. 21. Yüzyıl'da 85'i bütün Ay yüzeyini kaplayan tutulmayla birlikte toplamda 230 Ay tutulması bekleniyor.

KANLI AY TUTULMASI NEREDE GÖRÜNECEK?

Antarktika, Avustralya, Asya, Rusya, Afrika, Avrupa ve Güney Amerika'nın doğusundan gözlenebilecek bu tutulma saat 20.13'de başlayıp ertesi gün sabaha karşı 02.30'da sona erecek. Tutulma Türkiye'den kısmen izlenebilecek. Bu yüzyılın en uzun süreli Ay tutulması 1 saat 43 dakika devam edecek. Antarktika, Avustralya, Asya, Rusya, Afrika, Avrupa ve Güney Amerika'nın doğusundan gözlenebilecek bu tutulma saat 20.13'de başlayıp ertesi gün sabaha karşı 02.30'da sona erecek.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 15:23
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