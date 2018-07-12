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Kanlı Ay tutulması nedir? Kanlı Ay tutulması ne zaman gerçekleşecek?

Allah öyle güç ve kuvvet sahibidir ki kullarına yaratmış olduğu bazı doğa olaylarının sırrını idrak etme fırsatını verir. İşte bunlardan bir tanesi de Kanlı Ay tutulmasıdır. Kanlı ay tutulması nedir? Kanlı ay tutulması ne zaman gerçekleşecek? Kanlı ay tutulması Türkiye’den görülecek mi? İşte Kanlı Ay tutulmasına ilişkin detaylar…

12 Temmuz 2018 Perşembe 12:38
Kanlı Ay tutulması nedir? Kanlı Ay tutulması ne zaman gerçekleşecek?

Allah öyle güç ve kuvvet sahibidir ki kullarına yaratmış olduğu bazı doğa olaylarının sırrını idrak etme fırsatını verir. İşte bunlardan bir tanesi de Kanlı Ay tutulmasıdır. Kanlı ay tutulması nedir? Kanlı ay tutulması ne zaman gerçekleşecek? Kanlı ay tutulması Türkiye’den görülecek mi? İşte Kanlı Ay tutulmasına ilişkin detaylar…

Allah en mükemmel şekilde yarattığı evrende bazı doğa olayları insanların görseline sunar ki insanlar bu kusursuz yaratılış karşısında hayretler içinde kalır. Dedik ya doğada bazı zamanlarda bazı esrarengiz olaylar olur diye. İşte onlardan bir tanesi de Kanlı Ay Tutulmasıdır. Kanlı Ay Tutulması da nedir diyenlerin merakını hemen giderelim. Kanlı Ay Tutulması, Kanlı Ay Tutulması Dünya'nın gölgesinin Ay'ı tamamen karanlığa bürüyerek tam ay tutulması yaşandığı anda vuku bulur. Kanlı Ay Tutulması dünyamızın gölgesinin Ay'ı tamamen karanlığa bürüdüğü anda tam ay gerçekleşir ve bu sebeple Ay kan rengi yani kırmızı renge bürünür.

Kanlı Ay tutulması Türkiye'den canlı izlenebilecek mi?

KANLI AY NEDEN SEBEPLE ORTAYA ÇIKAR?

Ay'ın iki döngüsü arasındaki farkları, Ay'ın, Dünya'nın ve Güneş'in Ay yörüngesi sırasında değişen göreli konumu sebebiyle ortaya çıkar. 27 Temmuz'da gezegenimizin tek uydusu olan Ay, Dünya'ya yakın bir konuma ulaşır. Bundan dolayıda bu tarihte Kanlı Ay Tutulması gerçekleşecek.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 12:38
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