0553 313 94 23

Kanlı Ay tutulması nedir? Kanlı Ay tutulması ne zaman gerçekleşecek?

Allah öyle güç ve kuvvet sahibidir ki kullarına yaratmış olduğu bazı doğa olaylarının sırrını idrak etme fırsatını verir. İşte bunlardan bir tanesi de Kanlı Ay tutulmasıdır. Kanlı ay tutulması nedir? Kanlı ay tutulması ne zaman gerçekleşecek? Kanlı ay tutulması Türkiye’den görülecek mi? İşte Kanlı Ay tutulmasına ilişkin detaylar…

13 Temmuz 2018 Cuma 17:00
Kanlı Ay tutulması nedir? Kanlı Ay tutulması ne zaman gerçekleşecek?

Allah öyle güç ve kuvvet sahibidir ki kullarına yaratmış olduğu bazı doğa olaylarının sırrını idrak etme fırsatını verir. İşte bunlardan bir tanesi de Kanlı Ay tutulmasıdır. Kanlı ay tutulması nedir? Kanlı ay tutulması ne zaman gerçekleşecek? Kanlı ay tutulması Türkiye’den görülecek mi? İşte Kanlı Ay tutulmasına ilişkin detaylar…

Allah en mükemmel şekilde yarattığı evrende bazı doğa olayları insanların görseline sunar ki insanlar bu kusursuz yaratılış karşısında hayretler içinde kalır. Dedik ya doğada bazı zamanlarda bazı esrarengiz olaylar olur diye. İşte onlardan bir tanesi de Kanlı Ay Tutulmasıdır. Kanlı Ay tutulması da nedir diyenlerin merakını hemen giderelim. Kanlı Ay tutulması Dünya'nın gölgesinin Ay'ı tamamen karanlığa bürüyerek tam ay tutulması yaşandığı anda vuku bulur. Kanlı Ay Tutulmasıdünyamızın gölgesinin Ay'ı tamamen karanlığa bürüdüğü anda tam ay gerçekleşir ve bu sebeple Ay kan rengi yani kırmızı renge bürünür.

Kanlı Ay tutulması Türkiye'den canlı izlenebilecek mi?

KANLI AY NEDEN SEBEPLE ORTAYA ÇIKAR?

Ay'ın iki döngüsü arasındaki farkları, Ay'ın, Dünya'nın ve Güneş'in Ay yörüngesi sırasında değişen göreli konumu sebebiyle ortaya çıkar. 27 Temmuz'da gezegenimizin tek uydusu olan Ay, Dünya'ya yakın bir konuma ulaşır. Bundan dolayıda bu tarihte Kanlı Ay Tutulması gerçekleşecek.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 17:00
  1. kanlı ay tutulması nedir
  2. kanlı ay tutulması ne zaman
  3. dünya ay gezegen
  4. kanlı ay tutulması türkiyede görünecek mi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Acun Ilıcalı da Adnan Oktar'ın müridi! Operasyon yapılacak mı?
    1. Acun Ilıcalı da Adnan Oktar'ın müridi!..
    2. Ankara Zirvesi sonrası ABD..
    3. Sosyal medyadan terör propagandasına..
    4. CHP'yi karıştıran dayak
    5. FETÖ'nün 'Kara Kuvvetleri yapılanması'..
    6. Türkiye Amerika grubundan ortak..
    7. Borsa günü yükselişle kapattı
    8. Adnan Oktar'ın yakın koruması firar etti
    9. Evde krem peynir nasıl yapılır?
    10. Halkı yoldan çıkaran Oktar: Devletimi..
    11. Meyve suyu nasıl yapılır?
    12. İşte Adnan Oktar'ın mal varlığının..
    13. 2018 2019 okul kayıtları ne zaman..
    14. Antalya'da Alman turist otel odasında..
    15. Patates hasadı başladı: Fiyatlar inecek
    16. Tekirdağ Çorlu'da tren kazasında..
    17. Bakanlar kurulu sonrası önemli..
    18. Adnan Oktar örgütünün aylık kazancı..
    19. Okullar ne zaman açılacak 2019 MEB
    20. Meksika'da AVM'nin çatısı çöktü
    NATO Zirvesi'nde Trump Erdoğan'ın arkasından bakın ne demiş!
    NATO Zirvesi'nde Trump Erdoğan'ın arkasından bakın ne demiş!
    15 Temmuz şehidi Erol Olçok'un kardeşi verilen kararlara tepki gösterdi
    15 Temmuz şehidi Erol Olçok'un kardeşi verilen kararlara tepki gösterdi
    Beyni yiyip bitiren gıdaların listesi yayınlandı!
    Beyni yiyip bitiren gıdaların listesi yayınlandı!
    Silivri TOKİ kura sonuçları isim listesi 2018 TOKİ Silivri çekiliş
    Silivri TOKİ kura sonuçları isim listesi 2018 TOKİ Silivri çekiliş
    Aleksis Çipras'tan Erdoğan itirafı
    Aleksis Çipras'tan Erdoğan itirafı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Öldürülen teröristin cebinden şehidin parası çıktı
    Öldürülen teröristin cebinden şehidin parası çıktı
    Adnan Oktar çetesinin kaçan eski üyeleri konuştu! Değirmenin suyu...
    Adnan Oktar çetesinin kaçan eski üyeleri konuştu! Değirmenin suyu...