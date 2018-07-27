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Kanlı Ay tutulması depremlerin habercisi mi?

Bugün Ay, Dünya’ya yakınlaşacak. Kanlı Ay Tutulması dünyamızın gölgesinin Ay'ı tamamen karanlığa bürüdüğü anda tam ay gerçekleşir ve bu sebeple Ay kan rengi yani kırmızı renge bürünmesinden dolayı kanlı ay tutulması denilir. Ay tutulmasının hemen öncesinde meydana gelen depremler Kanlı Ay tutulması depremlerin habercisi mi soruları da beraberinde getirdi.

27 Temmuz 2018 Cuma 11:37
Kanlı Ay tutulması depremlerin habercisi mi?

Bugün Ay, Dünya’ya yakınlaşacak. Kanlı Ay Tutulması dünyamızın gölgesinin Ay'ı tamamen karanlığa bürüdüğü anda tam ay gerçekleşir ve bu sebeple Ay kan rengi yani kırmızı renge bürünmesinden dolayı kanlı ay tutulması denilir. Ay tutulmasının hemen öncesinde meydana gelen depremler Kanlı Ay tutulması depremlerin habercisi mi soruları da beraberinde getirdi.

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre Burdur Kava-Yeşilova merkezli bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü büyüklüğü 4.7. Burdur’daki depremin birkaç gün sonrasında ise Ege Denizi'nde Söke açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Temmuz ayı içinde başta İran olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde irili ufaklı depremler oluştu. Bugün meydana gelecek olan Kanlı Ay tutulması yeni depremlerin habercisi mi sorularına da beraberinde getirdi.

Kanlı Ay tutulması ne zaman | Kanlı Ay tutulması Türkiye'den canlı seyredilecek mi?

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 11:37
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