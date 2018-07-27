Kanlı ay tutulması başladı!

Bu akşam 21. yüzyılın en uzun Kanlı Ay tutulması yaşanıyor. Vatandaşlar heyecanla bekledikleri ay tutulmasını nasıl canlı izleyebileceklerini araştırıyor. Türkiye saati ile 20.10’da başlayan Kanlı Ay tutulması, tüm şiddetiyle saat 22.30’a kadar devam edecek. İşte, Kanlı Ay Tutulması canlı yayını ve tüm detayları…

KANLI AY TUTULMASI NEREDEN İZLENİR?

27 Temmuz’da son yüzyılın en uzun tam ay tutulması gerçekleşecek. Tam ay tutulmasının en net görülebileceği yerlerden biri de Denizli olacak. 27 Temmuz gecesi saat 20.30-01.15 arasında Laodikya Antik Kenti’nde tam ay tutulması gözlemi konusunda Türkiye’deki tek organizasyonun Denizli’de gerçekleştirileceğini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, “Yüzyılın en önemli gök olaylarından birine şahit olunacak programa ülkemizin yetiştirdiği çok değerli bilim insanlarından astronomi biliminin duayenleri de katılacak” dedi.

Bu yılın en uzun Ay tutulması, yarın akşam Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi'nde de izlenebilecek. Rasathane Müdür Vekili Doç. Dr. Tolgahan Kılıçoğlu, 27 Temmuz'da gerçekleşecek tutulma esnasında Ay'ın, yerin oluşturduğu gölgenin içinden geçeceğini ve kızılımsı renk alacağını söyledi.

Tutulmanın TSİ ile 20.15'te başlamasına karşın 21.24'e kadar Ay'ın ışığında belirgin değişim olmayacağını belirten Kılıçoğlu, bu saatten itibaren Ay'ın, yerin tam gölgesi içine girmeye başlayacağını ve gökyüzünde bir bölümünün kararmış gibi gözükeceğini dile getirdi.

Saat 22.30'da ise Ay'ın tamamen yerin gölgesi içine gireceğini ve kızılımsı renge bürüneceğine dikkati çeken Kılıçoğlu, “Ay'ın bu görüntüsü saat 00.13'e kadar sürecek olup bu andan sonra Ay bir ucundan yavaş yavaş aydınlanmaya başlayacak, saat 01.19 gibi tam gölgenin içinden çıkacak ve eski haline yakın hale dönecektir. Tam tutulma bir saat 43 dakika olup en iyi gözlem yapılabilecek saatler 22.30 ile 00.13 arasıdır. Bu anlamda son yüzyılın en uzun gözlenen Ay tutulmalarından biri olacaktır.” ifadelerini kullandı.

KANLI AY TUTULMASI TÜRKİYE’DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

27 Temmuz Cuma 2018 tarihinde meydana gelecek olan 21. yüzyılın en uzun tutulması olarak ifade edilen Kanlı Ay tutulması, ülkemizde saat 22.00’dan sonra izlenebilecek ve Türkiye'de Kanlı Ay Tutulması yaklaşık 2 saat boyunca görülebilme imkanı elde edilebilecek.

AY'IN TUTULMA SAATLERİ:

27 Temmuz saat 20.15 Kısmi Tutulma başlangıcı

27 Temmuz saat 21.25 Parçalı Tutulma başlangıcı

27 Temmuz saat 22.30 Tam Tutulma başlangıcı

27 Temmuz saat 23.22 Azami Tutulma

28 Temmuz saat 00.14 Tam Tutulma sonu

28 Temmuz saat 01.19 Parçalı Tutulma sonu

28 Temmuz saat 02.29 Kısmi Tutulma sonu

DEPREM RİSKİ İDDİASI

Hollandalı deprem araştırmacısı Frank Hoogerbeets, kişisel sitesinde bu tutulmanın Dünya'daki tektonik plakaları harekete geçireceğini iddia etti. Bu hareketlenmenin 6 ilâ 8 büyüklüğünde depremlere neden olacağı öngörülüyor. Hristiyanların kutsal kitabı İncil'de ise “Ay kan rengine bürününce felaket alametleri başlayacak” deniyor.

Dünya bugün çok özel bir doğa olayına tanıklık edecek. Son yüzyılın en uzun Kanlı Ay Tutulması meydana gelecek. Dünya, Ay ile Güneş'in arasına girecek. Atmosferdeki partiküller ise Ay'a en yakın noktaya çıkacak. Bu şekilde ay tutulmada kırmızı görülecek. Ayrıca Mars da Ay ile aynı hizada olacak.

GÖZLEMEVLERİNDE ÖZEL OLARAK İZLENEBİLECEK

İstanbul Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü’nde, Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliği ve Amatör Astronomlar Kulübü’nün desteğiyle 2017 yılının başından beri halka açık olarak her ay düzenlenen “Gözlem Geceleri” kapsamında 27 Temmuz Cuma akşamı, 1 saat 43 dakika sürmesi beklenen Ay tutulmasının izlenebileceği kaydedildi.

Açıklamada, şu bilgilere verildi: “Ay tutulması, Türkiye’den 2018-2020 yılları arasında gözlenebilecek 6 tutulmadan ikincisinin gözlenebileceği tarih olan 27 Temmuz akşamı gerçekleşecek. Bu yüzyılın en uzun süreli Ay tutulması 1 saat 43 dakika devam edecek. Tam Ay tutulması ile uydumuz mükemmel bakır kızılı renginde olacak. Ayrıca 27 Temmuz’da Dünya ile Mars da birbirine en yakın konumda olacak. Bu da Mars’ın gökyüzünde oldukça parlak görünmesini sağlayacak. Güneş sisteminin en büyük iki gezegeni Jüpiter ve Satürn de astronomi meraklıları için bir gökyüzü şöleni sunacak. Ay ve Mars doğu ufkuna yakın olsalar da gözlenebilecek.”

Etkinlikte “Ay ve Ay Tutulmaları” ve “Astronomideki Güncel Gelişmeler” başlıklı konuşmaların sunulacağı, planetaryum gösterimleri yapılacağı, tarihi kubbe ve Gleissberg Astronomi Koleksiyonu’nun ziyaret edilebileceği belirtilen açıklamada, çocuklara yönelik “Ay ve Tutulmalar” temalı atölye çalışmalarının da yapılacağı aktarıldı.

FELAKET HABERCİSİ OLARAK DA GÖREN VAR…

Hollandalı araştırmacıdan korkutan iddia! Bugün Kanlı Ay Tutulması meydana gelecek. Mars da Ay ile aynı hizada olacak Bu doğa olayının 6 ile 8 büyüklüğünde depremleri tetikleyebileceği öne sürüldü.

Hollandalı deprem araştırmacısı Frank Hoogerbeets, kişisel sitesinde bu tutulmanın Dünya'daki tektonik plakaları harekete geçireceğini iddia etti. Bu hareketlenmenin 6 ilâ 8 büyüklüğünde depremlere neden olacağı öngörülüyor. Hristiyanların kutsal kitabı İncil'de ise “Ay kan rengine bürününce felaket alametleri başlayacak” deniyor.