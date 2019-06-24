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Kangren sonucu bacağı kesilmişti, tekerlekli sandalyeye kavuştu

Batman’da damar tıkanıklığı yüzünden kangren olan ayağı kesilen 83 yaşındaki Seyran Gezer’in tekerlekli sandalye talebini Şehit Gazi-Sen Batman İl Başkanlığı yerine getirdi.

24 Haziran 2019 Pazartesi 15:33
Kangren sonucu bacağı kesilmişti, tekerlekli sandalyeye kavuştu

Batman’da damar tıkanıklığı yüzünden kangren olan ayağı kesilen 83 yaşındaki Seyran Gezer’in tekerlekli sandalye talebini Şehit Gazi-Sen Batman İl Başkanlığı yerine getirdi.


Batman’da kangren olan ayağı tedavi geciktiği için kesilen 83 yaşındaki Seyran Gezer’in oğlu Abdülmecit Gezer, maddi durumlarının bulunmadığını ve annesine tekerlekli sandalye ve protez bacak isteğine Şehit Gazi-Sen Batman İl Başkanlığı sessiz kalmadı. Batman Şehit Gazi-Sen İl Başkanı İbrahim Baskın, vefat eden babasına ait tekerlekli sandalyesini 83 yaşındaki Seyran Gezer’e hediye etti. Gezer’e tekerlekli sandalyeyi hediye eden Başkan Baskın, “Teyzemizi ziyaret ettik. Teyzemin kısa süre içinde ayağı kesilmiş Allah şifalar versin kendisine. Biz de İhlas Haber Ajansı sayesinde teyzemize ulaştık. Bundan bir yıl önce Kızılay sağ olsun babama tekerlekli sandalye hediye etmişti. Babam vefat ettikten sonra duyduk ki teyzemizin ayağı kesilmiş. Biz de dedik ki bunu teyzemize hediye edelim, kendisi kullansın. Allah şifalar versin kendisine. Allah daha fazla ele ayağa düşürmesin. Allah yardımcınız olsun” dedi.



“Bugün bizim bayramımız”


Bacağı diz hizasından kesilen ve artık yürüyemeyecek duruma gelen annesine Batman Şehit Gazi-Sen Başkanı İbrahim Baskın tarafından tekerlekli sandalye hediye edilmesinden dolayı büyük bir mutluluk yaşadıklarını kaydeden Abdülmecit Gezer, “Allah razı olsun arkadaştan babasının tekerlekli sandalyesini getirdiği için. Bugün bizim bayramımızdır. Ne kadar başvursam da sandalye alamadım. Hastaneler de vermedi. Allah sizden ve gazetecilerden razı olsun. Sizin sayenizde tekerlekli sandalyeye sahip olduk. Bana yardım eden ne kadar insan varsa Allah hepsinin hayrını kabul etsin. Annemi sürekli sırtımda gezdiriyordum. Batman’daki hastanelere, Diyarbakır’a hep sırtımda götürdüm. Tekerlekli sandalyeye sahip oldu. Artık güneşe de çıkabilir, gölgeye de çıkabilir. Allah hepinizden razı olsun” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 15:33
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