0553 313 94 23

Kangal’da sağanak yağış hasara yol açtı

Sivas’ın Kangal ilçesinde etkili olan şiddetli yağış hasara yol açtı.

18 Haziran 2019 Salı 16:41
Kangal’da sağanak yağış hasara yol açtı

Sivas’ın Kangal ilçesinde etkili olan şiddetli yağış hasara yol açtı.


Sivas’ın Kangal ilçesinde öğle saatlerinden sonra etkili olan şiddetli yağış şehir merkezinde yolların dereye dönmesine neden oldu. Caddeler sular altında kaldı. Bazı evleri su bastı, yollar hasar gördü. Pınarbaşı mahallesi Yeni Sivas Caddesinde ikamet eden Aysel İçer’e ait tek katlı evi de su bastı. Ev kullanılmaz hale geldi. Evin bahçesi göle döndü. Evde ikamet eden İçmez ailesi evlerinden çıkmakta güçlük çekti.İçer, sel sularının neden olduğu hasarının giderilmesi için yardım beklediğini belirtti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 16:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Japonya 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı verildi.
    1. Japonya 6.5 büyüklüğünde deprem..
    2. Japonya'da şiddetli deprem! Tsunami..
    3. Mısır Büyükelçiliği önünde gıyabi..
    4. New York borsası yükselişle açıldı
    5. Kangal’da sağanak yağış hasara yol açtı
    6. İYİ Parti’de Erzurum depremi yaşanıyor
    7. AK Parti Isparta’dan ‘Mursi’ açıklaması
    8. FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na..
    9. Polis şehit eden katil hakim karşısında
    10. Konyaaltı Belediyesi misafirlerini..
    11. "Dünyada bir yılda 1 milyon 200 bin..
    12. Dünya Rafting Şampiyonası’nda görev..
    13. Somalili askerlerin eğitimi tamamlandı
    14. Trabzon’un Araklı ilçesinde bugün sel..
    15. Eyüpsultan’da taksi durakları..
    16. Kapadokya’da Çin Çalışmaları ve..
    17. FETÖ sanığı eski hakime 7 yıl hapis..
    18. Erdoğan şehit ailesine taziye telgrafı..
    19. Mursi için KKTC’de gıyabi cenaze..
    20. Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 5..
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması