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Kangal, pitbull cinsi köpeği havladığına pişman etti!

İzmir'de yaşanan olayda iki arkadaş, pitbull cinsi köpeklerini gezdirirken bir iş yeri çalışanı ile sohbet ediyor. Pitbullardan biri, iş yerindeki kangal köpeğine havlayınca, arkadan gelen başka kangal pitbull cinsi köpeğe saldırıyor. O anlar güvenlik kamerasına anbean böyle yansıdı.

22 Kasım 2018 Perşembe 12:25

İzmir Karabağlar Sanayi Sitesi'nde iki arkadaş, pitbull cinsi köpeklerini yol  gezdirirken bir iş yeri çalışanı ile sohbet ediyor.

3 kişi zor ayırdı

Pitbullardan biri, iş yerinde bulunan kangal köpeğine havlayınca, o sırada arkadan hızlıca yaklaşan başka bir kangal köpeği, pitbull cinsi köpeğe saldırıyor. Köpekleri ise 3 kişi zor ayırabiliyor.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 12:25
  1. İzmir
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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