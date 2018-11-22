Kangal, pitbull cinsi köpeği havladığına pişman etti!

İzmir Karabağlar Sanayi Sitesi'nde iki arkadaş, pitbull cinsi köpeklerini yol gezdirirken bir iş yeri çalışanı ile sohbet ediyor.

3 kişi zor ayırdı

Pitbullardan biri, iş yerinde bulunan kangal köpeğine havlayınca, o sırada arkadan hızlıca yaklaşan başka bir kangal köpeği, pitbull cinsi köpeğe saldırıyor. Köpekleri ise 3 kişi zor ayırabiliyor.