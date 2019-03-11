Kangal’a 500 milyon liralık yatırım yapılacak

Sivas’ta en çok yatırım alan ilçe olma özelliğine sahip Kangal’da Belediye Başkanı Mehmet Öztürk, yeni dönemde 500 milyon liralık projenin hayata geçirileceğini söyledi.

Belediyecilikte ustalık dönemi olarak adlandırılan 3. döneme dair projelerini açıklayan Kangal Başkan Mehmet Öztürk, hayata geçirecekleri yeni projeler ile yaklaşık 500 milyon liralık yatırımla Kangal’ın küçük bir il görünümüne dönüştürüleceğini söyledi.

Yaklaşık 500 milyon liraya mal olacak projeleri sıralayan Başkan Mehmet Öztürk, “Projelerimizin altyapıları hazırlandı. Yeni su kaynağından, kentsel dönüşüme, hayvan pazarından ahırlar bölgesine, yeni yollardan iş ve konut edindirmeye kadar hayatın her alanında hizmet vereceğiz. En önemli projemiz 60 bin metrekare alanda başlatacağımız Kentsel Dönüşüm Projesi olacaktır. Proje tamamlandığında ilçemizin çehresi komple değişecek” şeklinde konuştu.

Başkan Mehmet Öztürk projelerle ilgili bilgi vererek şunları kaydetti; “Alt yapı çalışmaları içme suyu, kanalizasyon, yağmur hattı, depo gibi çalışmalarda yaklaşık yüzde 90’ı bulan yüzde 60’ı bulan çalışmalar var ama ortalama olarak yüzde 70 civarında tamamladık. 2019’un en geç Eylül-Ekim gibi bunların hepsini tamamlamış olacağız.”dedi.

“Haziran ayında tüm ilçe doğalgaz kullanacak”

Haziran ayında tüm ilçenin doğalgaz kullanır hale geleceğini ifade eden Öztürk, “Doğalgaz çalışmasının %82’si tamamlandı. Nisan ve mayıs aylarında yürütülecek çalışmaların ardından Haziran ayında ilçenin tamamına doğalgaz vermiş olacağız. Katı atık ve arıtma tesisi alt yapı çalışması bittikten başlayacak. Yaklaşık 20 bin metrekarelik alanda imarı çalışmaları dahil olmak üzere her şeyi bitti. İller bankasına müracaatımızı yaptık. Alt yapı çalışması bittikten sonra çalışmalarımız başlayacak.”dedi.

“Sosyal hayat canlanacak”

Yeni projeler ile Kanal’da sosyal hayatın canlanacağını belirten Öztürk, “Kültür Sanat Merkezi yaklaşık 25-30 milyonluk bir proje. Bunun içinde yok yok. Gençlik merkezi, kadın merkezi, olgunlar merkezi, çocuk oyun alanları, mini lunapark, tiyatro salonu, sinema salonu, spor alanları, olimpik yüzme havuzu, sergi alanları, okuma alanları, özellikle hanımların el işi gibi yaptıklarının sergileneceği bir alan olacak. Bir aile sabah 9’da oraya gittiğinde akşam 11’e kadar rahatlıkla vakit geçirebileceği çok amaçlı bir kültür sanat merkezi olacak. Özellikle kışların uzun olduğu bölgemizde bu dönemde halkımızın vakit geçireceği, sosyal aktivite yapacağı bir merkez olarak ihtiyacı karşılaşacağız.”dedi.

“Mini bir il olacağız”

Kangal’ın mini bir il görüntüsüne kavuşacağını ifade eden Öztürk, “ Kentsel dönüşüm konusunda yaklaşık 60 bin metrekarelik alanın riskli alan ilanını yaptık. İhalesi tamamlandı. 2 etap şeklinde düşünüyoruz. Birinci etapta yaklaşık 60 bin metrekarenin 40 bin metre karesi mülkiyeti belediyemize ait olan bir alan. Burada işimizi başlatacağız. Burayı bitirdikten sonra oradaki insanlar mağdur olmasın diye diğer tarafa yani bizim yaptığımız alana taşıyacağız. İkinci etapta da oradaki kirli görüntüyü ortadan kaldırıp mini bir şehir ortamı gibi meydan düzenlemesiyle alt yapısıyla mükemmel bir hale dönüştüreceğiz. Bu proje içerisinde kapalı ve açık otoparklarımız da olacak ve 22 bin metrekare otopark alanı ayıracağız. İlçe merkezimizde park konusunda sorun yaşanmayacak.” dedi.

Yeni konutlar edindirilecek

Dar gelirlilere konut projelerinin süreceğini belirten başkan, “Biz geçmişte yaklaşık 500 haneyi konut sahibi edindirdik. Gerek TOKİ eliyle, gerekse 500 Evler dediğimiz alanda bazı çalışmalar yaptık. Yeni dönemde de şöyle bir çalışma içerisindeyiz; mesela ilçede yaşayan insanlarımıza hem 50 ay iş garantisi yani 2020 lira bugünkü asgari ücrette maaş vereceğiz, 50 ay 1000 lirasını biz keseceğiz konutuna. Bu tutar 50 bin lira olacak. 2+1 evin maliyeti yaklaşık 80-85 bin lira tutuyor. Arsaya para vermiyoruz. Vergiden muafız. Bir takım avantajlarımız var. Maliyetini olabildiğine aşağı düşüreceğiz. İnsanlarımızdan talebe göre bu 100 olur, 200 olur, 300 olur 50 ay iş garantisi, kendileri de peşinat verecekler 25-35 bin lira arasında. Tahmini 30 olur. 36 ayda evini tamamlayıp vereceğiz. 50 ay da iş garantisi vereceğiz.”dedi.

Yeni hayvan pazarı kurulacak

Öztürk, yeni hayvan pazarı kuracaklarının müjdesini de verip, “Mera vasfında olan yerde yaklaşık 400 bin metre karelik bir alanda bakanlıkla yaptığımız görüşmelerde, il müdürlüğümüzle yaptığımız görüşmede alanı daraltmamızı istediler. Biz de 350 bin metrekareye düşürdük. Mera vasfının değişikliğiyle ilgili bir problem kalmadı. Her türlü alt yapısı tamamlandı. Yeni bir kesimhane, yani mezbahanın daha üstünde ve bir hayvan pazarı ilçe ölçeğini kurtaracak kadar. Diğer taraftan köpek çiftliğinin olduğu alanda gerek küçükbaş gerekse büyükbaş yani 10-15 milyonluk yatırım. Bunların alt yapısı hazır. Ama biz onu belediye eliyle değil görüştüğümüz profesyonel firmalar var. Alt yapısını falan tamamladık. Onlarla hayata geçirmek amacımız.” Şeklinde konuştu.

“Güneş ve bio enerjisi üretilecek”

Belediye olarak güneş ve bio enerji üreteceklerinin altını çizen Öztürk, “Güneş enerjisi ve bio enerjiyle ilgili ilçenin 24 km kuzeydoğusunda Hamal mevkinde Termik Santrali bölgesinde 350 bin metrekare tapulu alanımız var. Biz orada yaklaşık 15 bin metrekare alanda güneş enerjisi panelini 10 bin metre kare de bio enerji ile ilgili yerin imarını falan bitirdik. Prosedürler tamamlandı. Güneş enerjisiyle ilgili hiçbir problemimiz yok. Anahtar teslim şeklinde istediğimiz firmaya yaptırır veririz. Diğer taraftan bio enerjiyle ilgili de 4-5 tane firmayla ilgili görüşmemiz var. Onlar devam ediyor. Bio enerjiyi biz şunun için önem veriyoruz; ilçemizde yaklaşık 150 bin civarında büyükbaş ve küçükbaş hayvanımız var. Bunların atıkları çevreyi kirletiyor. Biz hem çevre kirliliğini önlemiş hem de ekonomiye değer katmış olacağız.”dedi.