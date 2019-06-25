Kangal köpeğine göz ameliyatı Sivas'ta doğuştan göz kapakları içe kıvrık olan Kangal köpeği, ameliyatla sağlığına kavuştu

SİVAS (AA) - Sivas'ta doğuştan göz kapakları içe kıvrık olan Kangal köpeği ameliyat edildi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine getirilen 7 aylık Kangal köpeğinin göz kapaklarının doğuştan içe kıvrık olduğu ve görme problemi yaşadığı tespit edildi. Köpeğin muayenesini yapan Veteriner Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi İlker Şen, hayvanın ameliyat edilmesine karar verdi. Gerçekleştirdiği başarılı ameliyatla köpeği sağlığına kavuşturan Şen, "Göz kapaklarının üzerindeki kıllar korneayı zedelediği için gözde akıntı, enfeksiyon ve ağrı oluşmuştu. Her iki göz kapağını da ameliyat ettik. Kıvrımlı olan bölgeleri düzeltip taburcu ettik." dedi.

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