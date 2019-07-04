Kandıra’da Tarım ve Hayvancılık istişare toplantısı yapıldı Kandıra Ziraat Odası Başkanı Erdal Çetin başkanlığında, tarım ve hayvancılık istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Kandıra Ziraat Odası Başkanı Erdal Çetin başkanlığında, tarım ve hayvancılık istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Kandıra Namazgah Kültür Merkezinde Kandıra’da hayvancılık yapan çiftçilerimizin karşılaştıkları sorunlar, sorunlara göre çözüm yollarının bulunması konulu danışma toplantısı yapıldı. Toplantıya; bürokratlar, siyasiler, kurum müdürleri, şefleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, kooperatif yöneticileri ve çiftçiler katıldı.

Karşılıklı soru-cevap şeklinde geçen toplantıda; Kandıra’da bulunan Büyükşehir Belediye Mezbahasının Ruhsatsız olması, Kandıra’da arazi satışlarının fazla olması, teknik personelin yetersiz olması, 2B arazilerinin durumları, üretim aşamasında girdi ücretlerinin pahalı mahsulün ucuz olması, Kandıra’da sebze ve meyve halinin olmaması konuları hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

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