Kandıra’da öğrencilere gıda ve hijyen eğitimi verildi

Kandıra’da ilk ve orta okul öğrencilerine güvenilir gıda ve hijyen eğitimi verildi.

Gıda Mühendisi İbrahim Çelik tarafından Kandıra Akçakoca İlkokulu ve Kandıra Kız İmamhatip Ortaokulunda öğrencilerine güvenilir gıda ve hijyen eğitimi verildi.

Gıda Mühendisi İbrahim Çelik,öğrencilere güvenilir gıda, açıkta satılan gıdalar, son tüketim tarihi, doğru benlenme, doğru el yıkama, gıda hastalıkları ve Alo Gıda 174 konularında eğitim verdi. Çelik, bu konuda farkındalık sağlamayı amaçladıklarını belirterek, “Verilen bu eğitimlerde ayrıca beslenmenin sağlığımız açısından önemini vurguladık. Beslenme alışkanlığı kazandırılması ve besin çeşitliliğine önem verilmesi gerektiğinin fastfood türü bol yağlı, tuzlu, katkı maddeli besinlerden çocukların uzak durmaları önemle belirtik. Güvenilir gıda ve hijyen mutlu bir yaşamın en önemli anahtarıdır. Sağlıklı bir yaşam için sağlıklı beslenmek şarttır” dedi.