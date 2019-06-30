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Kandıra’da denize giren genç boğuldu

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde denize giren bir genç dalgalara kapılarak boğuldu.

30 Haziran 2019 Pazar 11:22
Kandıra’da denize giren genç boğuldu

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde denize giren bir genç dalgalara kapılarak boğuldu.


Edinilen bilgiye göre, Seyrek mevkiinde Cumartesi günü öğleden soranla serinlemek amacıyla denize giren 27 yaşındaki Şenol Ayhan, bir andagözden kayboldu. Dalgalar arasında kaybolan genci fark eden vatandaşların ihbarda bulunması üzerinebölgeye giden jandarma veKocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi ekipleriaramaçalışması yaptı. Geç saatlere kadar devam eden arama çalışmalarına havanın kararması ile ara verilirken, gece saat 02.00 sıralarında deniz kenarında ceset gören vatandaşlar Jandarma ve 112 Acil ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yapılan kontrollerde şahsın öldüğünü belirledi. Yapılan kontrollerde cesedin denizde kaybolan Şenol Ayhan isimli şahsa ait olduğu tespit edildi. Cenaze olay yeri incelemesinin ardından Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 11:22
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