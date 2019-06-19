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Kandıra köy yollarına 17 bin 650 ton asfalt seriliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kandıra ilçesi Bağırganlı-Hacımazlı, Çalköy-Seyrek, Avdan-İshaklar ve Avdan-Sofular köyleri arasındaki yollarda yenileme çalışması yapıldı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 14:53
Kandıra köy yollarına 17 bin 650 ton asfalt seriliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kandıra ilçesi Bağırganlı-Hacımazlı, Çalköy-Seyrek, Avdan-İshaklar ve Avdan-Sofular köyleri arasındaki yollarda yenileme çalışması yapıldı.


Kocaeli’nin ilçe merkezlerindeki yollarının yanı sıra köy yollarını da yenileyen Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda konforu ve güvenliği arttırarak vatandaşların hizmetine sunuyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın çalışmaları kapsamında Kandıra ilçesi Bağırganlı-Hacımazlı, Çalköy-Seyrek, Avdan-İshaklar ve Avdan-Sofular köyleri arasındaki yollarda yenileme çalışması gerçekleştiriliyor. Gerçekleştirilen çalışmalarda toplamda 13 bin 400 metre yolda yenileme yapılırken 17 bin 650 ton asfalt serimi yapıldı.


Köy yolları asfaltlandı


Alt yapı ve doğal nedenlerden dolayı bozulan mahalle(köy) yollarını yenilemeye devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların memnuniyetini kazanan çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Bağırganlı-Hacımazlı arasındaki 1 bin 500 metre yola 4 bin ton PMT ve 2 bin 100 ton asfalt serimi, Çalköy-Seyrek arasındaki 4 bin 200 metre yola 4 bin ton asfalt serimi ve Yağcılar köyü içerisindeki 3 bin metre yola 4 bin 250 ton asfalt serimi yapıldı.


Avdan - İshaklar ve Sofular’da çalışmalar devam ediyor


Belirli bir program çerçevesinde çalışmalarına devam eden Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, yolların büyük bir bölümünün yenileme çalışmalarını bitirirken bölgelerdeki çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Avdan Köyü ile İshaklar Köyü arasındaki bin 200 metrelik yola bin 500 ton asfalt serimi çalışmalarına devam ediliyor. Avdan Köyü ile Sofular Köyü arasındaki 2 bin metrelik yola ise 2 bin 300 ton asfalt seriminin yapılması planlanıyor. Ayrıca yenileme çalışmaları kapsamında Kandıra merkezde bulunan Ahmet Ali Caddesi’ndeki bin 500 metrelik yola 2 bin ton asfalt serimi ve bin 500 ton yama çalışması yapılacak.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 14:53
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