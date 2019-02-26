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Kandıra hizmet binasının bodrum katları şekilleniyor

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kandıra’da yapımına başlanılan yeni hizmet binası hızla yükseliyor.

26 Şubat 2019 Salı 12:35
Kandıra hizmet binasının bodrum katları şekilleniyor

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kandıra’da yapımına başlanılan yeni hizmet binası hızla yükseliyor.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra Belediyesi için projelendirdiği yeni hizmet binası çalışmalarına devam ediyor. Kandıra ilçesinin Akdurak Mahallesi’nde yapılan binanın temel kazı ve hafriyat işleri geçtiğimiz aylarda tamamlanmış daha sonrada temel altı dolgusu, alt beton ve temel yalıtım uygulamaları yapılmıştı. Hummalı çalışmaların aralıksız sürdüğü binada tabliye kalıp ve demir imalat işleri başladı. Toplam 13 bin 893 metrekare kullanım alanına sahip olacak binanın bodrum karında biten kolon-perde demir kalıplarına beton döküldü. Temel binanın su yalıtımı işlerine de başlayan ekipler, kısa zaman sonra katların yapımına başlayacaklarını belirtti.


Bina 3 bodrum, zemin ve 3 kat şeklinde inşa edilecek. Bina tam donanıma sahip olacak. Yapının en alt ve orta bodrum katlarında otopark yer alacak. En alt bodrum 44 araçlık otopark ve sığınak olarak, orta bodrum kat da 40 araçlık otopark ve depo, arşiv alanları olarak düzenlenecek.



Üst bodrum katta ise giriş fuayesi, bekleme salonu ve hizmet birimleri yer alacak. Yapınnı zemin katında başkanlık girişi, bekleme salonu ve hizmet birimleri bulunacak. İkinci katta belediye meclis salonu ve meclis grup odaları yapılacak. Üçüncü kat ise başkanlık makamı olarak düzenlenecek. Bu katta ayrıca personel dinlenme terası da yer alacak.Toplam 13 bin 893 metrekare kullanım alanına sahip olacak bina Büyükşehir Belediyesi’nin ilçelere kazandırdığı üçüncü belediye hizmet binası olacak.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 12:35
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