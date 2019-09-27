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Kandilli Rasathanesi'nden İstanbul depremi sonrası korkutan açıklama: Sona yaklaşıyoruz

İstanbul'daki 5,8'lik depremin ardından Kandilli Rasathanesi'nden yeni bir açıklama geldi. İstanbul'daki muhtemel büyük depreme ilişkin konuşan Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, "Depremin ne zaman olacağını söylememiz mümkün değil ama sona yaklaşıyoruz." dedi.

27 Eylül 2019 Cuma 14:25
Kandilli Rasathanesi'nden İstanbul depremi sonrası korkutan açıklama: Sona yaklaşıyoruz

İstanbul'daki depremin ardından Kandilli Rasathanesi'nden açıklama yapıldı. Prof. Dr. Haluk Özener açıklamasında deprem sonrası fay hattındaki son durumu paylaştı.

Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Son 30 yıldaki 4 ve 4.5'luk depremlere bakarsak daha çok doğu ve batı segmentinde olduğunu görüyoruz. Orta segment 1766 depreminin olduğu yer. 200'ün üzerinde deprem kaydettik dünden bu yana. Son 4 depreme dikkatinizi çekmek istiyorum. 5.7 ve artçıların olduğu yer ana fayın kuzeyinde olan depremler. Bundan sonra olan bazı depremlere baktığımızda artçı şokların güneye doğru ilerlediğini görüyoruz. Dolayısıyla Kandilli olarak burada yapmamız gereken artçı şokları izlemek ve gelişimini takip etmek.

Dün olan deprem 5.7 yine kuzeyde oldu ondan sonra olan artçıların biri ana fayda diğeri kuzeyde olan deprem. 7 gün 24 saat deprem aktivitesini izliyoruz. Bu depremlerin ne tarafa doğru hareket ettiğini de takip ediyoruz. Herhangi bir ekstra bir durum olduğu zaman örneğin ana faya yaklaşması gibi.

"250 farklı teknikle gözlem yapıyoruz"

450 tane gözlem istasyonumuz var. Çok farklı gözlem teknikleri var. Sadece sismoloji gözlemleri yapmıyoruz. Dolayısıyla Kandilli, 7 gün 24 saat gözlem yapan son teknolojik imkanları kullanan Türkiye'deki nadir hatta tek olacak bir kurumdur. 250 farklı teknikle gözlem yapıyoruz. Herkesin üstüne düşen yapmalı. Deprem gerçeğini her zaman aklımızın bir köşesinde tutmamız gerekiyor. Herkesin alabileceği önlemler var.

"Sona doğru yaklaşıyoruz"

Depremleri takip ediyoruz. Deprem aktivitelerin nereye doğru kaydığını ve ne ifade ettiğini çok yakından takip ediyoruz. Öncelikle Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu kabul etmemiz lazım. Bu gerçeği kabul ederken psikolojimizi de bozmamız gerekiyor. Bilemediğimiz tek şey depremin zamanı. Özellikle Marmara için de bir çok bilim insanı 1999 depreminin ardından bir sonraki depremin Marmara'da gerçekleşeceği. Depremin kaç büyüklüğünde olacağı ve ne zaman olacağı veya olmayacağı konusu halk önünde tartışılmamalı. Enerji birikiyor ve çıkacak. Bir sona doğru yaklaşıyoruz ama ne zaman olacağını bilmemiz mümkün değil. Şu saatte olacak şu gün olacak gibi konuları vatandaşlarımız gündeminden çıkarıp deprem bilincinde yaşaması gerekiyor. Git gide o sona yaklaştığımızı söyleyebilirim ama zaman vermemiz mümkün değil.

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 14:25
  1. İstanbul
  2. Prof. Dr. Haluk Özener

YORUM YAZ

  • atillaatilla6 dk önce
    ulu bir Allah dostu olsaydida kerametiyle, gününü söyleyiverseydi,,,,,, ama bislelerde söylemezler.

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