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Kandilli Rasathanesi’nden İstanbul depremi açıklaması: 20 yıldır böylesi olmamıştı

İstanbul’da meydana gelen deprem sonrası Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi’nden açıklama yapıldı. Açıklamada, son 20 yıldır bölgede böyle bir deprem aktivitesi yaşanmadığı ve vatandaşların dikkatli olması gerektiği uyarısında bulunuldu.

26 Eylül 2019 Perşembe 17:12
Kandilli Rasathanesi’nden İstanbul depremi açıklaması: 20 yıldır böylesi olmamıştı

Silivri açıklarında meydana gelen 5,7’lik depremin ardından Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü’nden açıklama geldi. Depremin Silivri’nin yaklaşık 20 kilometre açığında ve 13 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi. Açıklamada, bölgede son 20 yılda buna benzer bir hareketlilik yaşanmadığı belirtildi.

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Aslı Doğru, “Öncelikle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Bugün Türkiye saati ile saat 13.59’da Silivri’nin yaklaşık 20 - 25 kilometre güneyinde, Marmara Denizi içinde, İstanbul’a 75 kilometre mesafede 5,7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem 13 kilometre derinlikte oluşmuştur. İstanbul ve Tekirdağ’da hissedilmiştir. 24 Eylül 2019’da meydana gelen depremin ardından büyüklüğü 1,5 ile 3,7 arasında değişen yaklaşık 60 adet artçı deprem kaydedilmiştir. Bugün olan depremin ardındansa şu ana kadar yaklaşık 15 tane artçı deprem olmuştur ki bunların en büyüğü 4,4 büyüklüğündedir. Büyüklüğü 4,7 ve 5,7 arasındaki artçılar klasik ana şok - artçı ilişkisinde değildirler. Bundan sonraki süreçte artçıların devam etmesini bekliyoruz. Vatandaşlarımızın, valilik ve AFAD’ın talimatlarını takip etmelerini tavsiye ediyoruz. 1999 yılından beri bütün bilim insanlarının ortak bir görüşü var, Marmara Denizi’nde Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın enerji biriktirdiği yönünde. Dolayısıyla zaten bir Marmara Denizi’nde büyük bir deprem bekliyoruz. Ancak şu an itibarı ile bu depremin, onun öncüsü olduğunu söyleyebilmemiz mümkün değil. Tabi ki herkes teyakkuzda olsun, vatandaşlarımız tedbirli olsun” diye konuştu.

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Fatih Doğru, “4,7’lik depremden beri alışılagelmiş ana şok - artçı şok ilişkisine bağlı bir düşüş yaşanmadı. Orta düzeyde devam eden depremler sonrasında böyle bir şey yaşadık. İkinci nokta, son 20 yıldır bölgede buna benzer bir deprem aktivitesi yaşanmamıştı. Bu açıdan temkinli olmamız gerekiyor” dedi.

Kandilli Rasathanesi Bölgesel Deprem ve Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Dr. Doğan Kalafat ise “Bölgesel Aslında bu deprem, bu coğrafyada kıyısı olan Tekirdağ ve İstanbul için önemli bir test oldu. Bu testte ne kadar başarılı olduğumuzu sizlerin de takdir edeceğinizi umuyoruz. Kısmen de olsa yapısal hasarlı binalar var. Bazı mühendislik yapılarda problemler var. İletişimde sıkıntılar oldu ve trafikte sıkıntılar oldu. Dolayısıyla gelecek olası büyük deprem için de bize test oldu. Bunu söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 17:12
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