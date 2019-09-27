Kandilli Rasathanesi'nden açıklama yapılırken İstanbul'da bir deprem daha oldu!

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, İstanbul'da 5.8'lik deprem sonrası açıklama yapmak üzere kameralar karşısına geçti.

Özener konuşmasını yaparken bir deprem meydana geldi ve arkadan deprem alarmı çaldı.

"Şu anda da deprem oldu"

Özener; "Depremlerin daha çok doğu segmentte olduğunu görüyoruz. Şu anda da deprem oldu. Depremi hassas bir şekilde çözecekler. Orta segmentin üzerinde şu anda bir deprem görmüyoruz." dedi.

Deprem zamanına dair açıklama

Haluk Özener, "Depremin zamanını bilmemiz mümkün değil. Şu saatte olacak gidin gibi konuları gündemlerinden çıkartın. Deprem gerçeğini bilerek yaşamaları yeterli. Ne zaman olacağını bilmiyoruz ama olacağını ve o sana yaklaştığımızı biliyorum." ifadelerini kullandı.