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"Kandil’le aynı yere oy atacağınızın farkında mısınız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki:- “Asıl düşünmesi gerekenler, CHP’li 'sosyal, demokratım' diyen kardeşlerim. Bir taraftan da İYİ Parti içerisinde olup 'Ben milliyetçiyim' diyenler. Kandil'le aynı yere oy atacağınızın farkında mısınız?"

26 Mart 2019 Salı 21:20
"Kandil’le aynı yere oy atacağınızın farkında mısınız"

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, “Asıl düşünmesi gerekenler CHP’li 'sosyal, demokratım' diyen kardeşlerim. Bir taraftan da İYİ Parti içerisinde olup 'Ben milliyetçiyim’ diyenler. Kandil’le aynı yere oy atacağınızın farkında mısınız?" dedi.

Özhaseki, Turan Güneş Bulvarı Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışını gerçekleştirdi.

Ankara için birçok proje hazırladıklarını belirten Özhaseki, "Biz destanlar yazdık, bizim işimiz gücümüz millet. Ulaşım için projelerimiz var, raylı sistem için park et, devam et sistemlerinin nereye kurulacağını belirledik. Ankara'da ticareti, sanayiyi nasıl geliştiririz diye projeleri yazdık. Çevre projelerimiz, spor projelerimiz hazır. Ankara'ya olan sevgimizden, sorumluluk duygumuzdan kaynaklanıyor bu. Bir taraftan da işi biliyor, kendimize güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

PKK'nın siyasi uzantısının, terör örgütünü bir kere dahi olsun kınamadığını söyleyen Özhaseki, "Asıl düşünmesi gerekenler CHP'li 'sosyal, demokratım' diyen kardeşlerim. Bir taraftan da İYİ Parti içerisinde olup 'Ben milliyetçiyim' diyenler. Kandil'le aynı yere oy atacağınızın farkında mısınız? Kandil'in emrine girdiniz farkında mısınız? Bunları sormak bizim hakkımız." diye konuştu.

- Çankaya seçmeninin kadın aday talebi

AK Parti Çankaya Belediye Başkan adayı Amber Türkmen de "Adaylığımız açıklanmadan önce Çankaya seçmeninin kadın aday çığlıklarını duydum. Bütün partilerin seçmeni kadın aday talep ediyordu. Çankaya’nın kadın aday çığlığına kim karşılık verdi? Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, halkının sesine kulak verdi.” diye konuştu.

Açılışa, AK Parti Milletvekilleri Yalçın Akdoğan ve Barış Aydın, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ile AK Parti Çankaya İlçe Başkanı Mustafa Hasgül de katıldı.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 21:20
  1. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki
  2. Turan Güneş Bulvarı seçim irtibat bürosu

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