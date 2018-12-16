Kandil'in vekilleri hadlerini aştı! Teröristi anıp, küstahça tehdit ettiler

HDP Diyarbakır İl Örgütü, milletvekilleri Musa Farisoğulları ve Remziye Tosun’la birlikte teröristlerin mezarları başında basın açıklaması yaptı. Terörist cenazelerine katılmasıyla gündemden düşmeyen Tosun, yalan, tahrik ve tehdit dolu bir konuşma yaptı.

Tehdit ettiler!

HDP’li Remziye Tosun, Türk askeriyle çatışan PKK’lıları koordine ederken Cizre bodrumlarında öldürülen sözde Cizre Halk Meclisi Eş Başkanı Mehmet Tunç’tan ‘kahraman’ diye söz etti, Sincar ve Karacak operasyonunu da küstahça ifadelerle eleştirdi. Batman ve Şırnak’ta da buna benzer tahrik dolu eylemler yapıldı.

(Yeni Şafak)