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Kandil'in vekilleri hadlerini aştı! Teröristi anıp, küstahça tehdit ettiler

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'nin milletvekilleri yine skandal görüntülere imza attı. Bölücü terör örgütü PKK’ya alenen destek veren HDP, 3 yıl önce Diyarbakır’daki çukur eylemlerinde öldürülen hainleri andı.

16 Aralık 2018 Pazar 07:48
Kandil'in vekilleri hadlerini aştı! Teröristi anıp, küstahça tehdit ettiler

HDP Diyarbakır İl Örgütü, milletvekilleri Musa Farisoğulları ve Remziye Tosun’la birlikte teröristlerin mezarları başında basın açıklaması yaptı. Terörist cenazelerine katılmasıyla gündemden düşmeyen Tosun, yalan, tahrik ve tehdit dolu bir konuşma yaptı.

Tehdit ettiler!

HDP’li Remziye Tosun, Türk askeriyle çatışan PKK’lıları koordine ederken Cizre bodrumlarında öldürülen sözde Cizre Halk Meclisi Eş Başkanı Mehmet Tunç’tan ‘kahraman’ diye söz etti, Sincar ve Karacak operasyonunu da küstahça ifadelerle eleştirdi. Batman ve Şırnak’ta da buna benzer tahrik dolu eylemler yapıldı.

(Yeni Şafak)

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 07:48
  1. Şırnak
  2. Batman
  3. Diyarbakır
  4. pkk
  5. terörist
  6. HDP
  7. Remziye Tosun

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  • Şeref KazanŞeref Kazan16 dk önce
    Terörist bunlarmi yoksa Abd nin bunca yaptıklarına rağmen Abd denen yeryuzunun en alçak devletine dost ve muttefik diyenlermi
  • NurNur25 dk önce
    Bırakın bu pislikleri akbabaları haber yapmayın ya hsinin dibi bunlar ermeni piçleri kim tınlar bunları avam insanlar bizim gözümüzde kıymeti harbiyesi yok bu imansız katillerin bunların da bunları bu meclise sokan chplilerinde Allah cezalarını versin cahil cühela insanlar ot saman çerçöpler gözümüzde canlı kavramında bile değiller tınlamıyoruz kandile çıksınlar bu devlete bu millete hiç bir şey yapamaz günhın dibi bunlar taşaron yağmacı hainler suratlara bakın nurunu almış Allah bunların damgalı gibiler dışarda bunların suratından ne olduklarını anlıyoruz hinlik akıyor bu yüzlerden zombileryallah başka kapıya sizi istemiyor nefret ediyor bu millet yediğiniz kaba pisliyorsunuz gittiğiniz yerleri kirletiyorsunuzAllah kahru perişan etsin sizi
  • SerhatSerhat31 dk önce
    Bu fotoğraf bizim ayıbımız..... bizim paramızı yiyorlar basın içeri.... biz hükümete yetki verdik daha ne yapalım hükümetin ayıbıdır bu fotoğraf......
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