Kandil’in ileri karakollarına müsamaha yok

Nevzat Özpelitoğlu/Balıkesir

TBMM’ye HDP görüntülü olarak girmeyi başaran PKK’nın ileri karakolları mesabesindeki Diyarbakır, Van ve Mardin Belediye Başkanlarının Kandil’le iltisaklı olmalarından dolayı geçici olarak görevden alınmaları başta Kandil olmak üzere ABD ve AB ülkelerinde oldukça geniş yankı yaptı. Geçici diyorum çünkü Adli mercilere her türlü itiraz etme hakları var.

HDP denilen parti, terör ve teröristlerle iltisaklı kelimesine nazire yaparcasına teröristlerle kucak kucağa çekilmiş fotoğraflarını dünya basınına servis etmekten de çekinmiyor. Tıpkı Filistin’de Garip Müslümanların kollarını bacaklarını taşla kırıp dünya basınına servis ederek tüm insanlığa gözdağı vermeye çalışan Siyonistler gibi. Taktik aynı, uygulama aynı…

Diyarbakır Van ve Mardin Belediyelerinin, Kandil denilen eşkıya yurdunun ileri karakolu haline geldiği bilinen bir gerçek. Kandil iltisaklı eşkıya temsilcileri TBMM’de dahi PKK propagandası yapma cesaretini gösterebiliyorlar. HDP’li Milletvekillerinin Türk polisine karşı direnmeleri, silah ve uyuşturucuları evlerinde ve arabalarında gizliyor gibi yaparak açıktan yakalatmaları da, öyle tesadüfen yapılacak işler değildir. Plânı ABD ve Avrupa Birliğine mensup emperyalistler tezgahlıyor, PKK sergiliyor. Bu yapılanlar sadece bir güç gösterisidir.

PKK’ nın ağa babaları Batılı Devletler, ‘’silahları ve uyuşturucuları tesadüfen yakalanmış gibi yapın biz arkanızdayız” diyorlar ve bu tür oyunlarla Türkiye, PKK’nın ne kadar güçlü olduğunu anlasın demek istiyorlar. Bu pek yeni olmayan bir Siyonist tezgâhından başka nedir ki. Fakat Türk istihbaratı oltanın ucundaki yemi değil, oltayı tutan elin yığınaktaki tanksavarlarını, makineli tüfeklerini, el bombalarını, roketatarlarını bulup ortaya çıkarıyor ve eşkıyayı ininde, karargâhında perişan ediyor. Beynelminel Eşkıyaların tahayyül ettikleri ve fakat bugüne kadar bir türlü gerçekleştiremedikleri rüyaları; her şeye muhtaç bir hayali Devlet kurmak. Biliyoruz ki, bu rüya Büyük İsrail Plânının bir versiyonudur. Araplara imparatorluk vaat ederek, Arap yarımadasını paramparça devletçikler çöplüğüne çeviren emperyalist güçler, şimdi de kandırabildikleri aşiretlere büyük ve hayali bir Devlet vaat ederek, Büyük İsrail’e toprak kazandırmak için plân üzerine plân geliştiriyorlar. Fakat plânlar devamlı bozuluyor. Ah şu Türkiye ve ah şu Tayyip Erdoğan olmasa her şey yolunda gidecek. Tayyip Bey ve Türkiye Siyonistlerin tekerine çomak sokuyor.

İsrail misali kurulacak muhtaç bir hayali Devlet, başta İsrail olmak üzere ABD ve AB’nin sadece piyonu olacak ve Ortadoğu’da yeni bir çıbanbaşı olarak yeni genişleme oyunlarına girişecektir. Bu genişleme plânının içersinde Türkiye’nin de pek çok vilâyeti arz-u Mev-ud (vaat edilmiş topraklar) olarak hayal edilmektedir. HDP maskeli PKK’ya yardım eden tüm dış odaklar, hayal dünyalarındaki hayali Devlet kurulursa, paylarına düşecek parsayı alacaklarından eminler. Bu sebeple Türkiye içersinde HDP’nin desteğiyle meclise girebilmiş particikler de, HDP görüntülü PKK’lı, Belediye Başkanlarının görevden alınmalarına karşı özellikle karşı çıkıyor ve HDP’ye koltuk değneği olmaya devam ediyorlar. Bu Belediyeler, PKK’nın emri ve denetimi altındadır. PKK’nın denetimi dışında faaliyette bulunma olanakları yoktur. PKK güdümüne bırakılan her Belediye, Mehmetçik’i arkadan vuracak bir terör mevzisidir.