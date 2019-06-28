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Kandil'e hava harekatı

Pençe Harekatı'na koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında PKK'lı teröristlere ait silah mevzisi, sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edildi

28 Haziran 2019 Cuma 10:01
Kandil'e hava harekatı

ANKARA (AA) - Pençe Harekatı'na koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında PKK'lı teröristlere ait silah mevzisi, sığınak, barınak ve mühimmat depoları vuruldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı ile koordineli olarak Kandil bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta PKK'lı teröristlere ait silah mevzisi, sığınak, barınak ve mühimmat depoları kullanılamaz hale getirildi.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 10:01
  1. hava harekatı
  2. Kandil
  3. Milli Savunma Bakanlığı

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