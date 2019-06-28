Kandil'e hava harekatı Pençe Harekatı'na koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında PKK'lı teröristlere ait silah mevzisi, sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edildi

ANKARA (AA) - Pençe Harekatı'na koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında PKK'lı teröristlere ait silah mevzisi, sığınak, barınak ve mühimmat depoları vuruldu. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı ile koordineli olarak Kandil bölgesine hava harekatı düzenlendi. Harekatta PKK'lı teröristlere ait silah mevzisi, sığınak, barınak ve mühimmat depoları kullanılamaz hale getirildi.

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