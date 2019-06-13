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Kandil'den talimatı alan HDP'liPervin Buldan: Seferberlik ilan ettik, yeter ki...

PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 23 Haziran seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "İstanbul'a çıkarma yapıyoruz. Yeter ki AK Parti kaybetsin" dedi.

13 Haziran 2019 Perşembe 20:30
Kandil'den talimatı alan HDP'liPervin Buldan: Seferberlik ilan ettik, yeter ki...

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için seferberlik ilan ettiklerini belirterek, “23 Haziran’a kadar hepimiz buradayız.” dedi.

HDP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İstanbul Küçükçekmece'de Doğu ve Güneydoğu Dernekleri Platformu üyeleriyle bir araya geldi.

Buldan, burada yaptığı konuşmada, İstanbul'un kaderini belirleyecek bir yapıyla bir araya geldiğini belirterek, bu açıdan buluşmanın önemli olduğunu belirtti.

"23 Haziran'a kadar hepimiz buradayız"

"23 Haziran İstanbul seçimi belediye başkanlığının ötesinde bir seçimdir." ifadesini kullanan Buldan, İstanbul seçiminde kullanılacak her bir oyun, büyük bir önemi ve kıymeti olduğunu vurguladı. Buldan, şunları kaydetti:

"Bizler bunun için seferberlik ilan ettik. 23 Haziran'a kadar hepimiz buradayız. Milletvekillerimiz, MYK üyelerimiz, PM üyelerimiz, bütün arkadaşlarım hepimiz İstanbul'a çıkarma yapıyoruz. Yeter ki AK Parti kaybetsin, demokrasi güçleri kazansın."

Buldan, meselenin, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu arasındaki yarıştan öteye geçtiğini bildirdi.

"Seçim, Demirtaş ve Yüksekdağ'ın çıkmasına sebep olacak"

23 Haziran'da gerçekleştirilecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iple çektiklerini belirten Buldan, şöyle devam etti:

"Sandıkları korumak, sandık başında kalmak, oylarımıza sahip çıkmak kadar oy kullanmak da önemlidir. Burada bulunan bütün arkadaşlarımızdan bütün hemşehrilerimizden ricamızdır. Tatile kimse gitmesin. Iğdır, Muş, Van, Kars, Hakkari, Batman, Mardin ve Diyarbakır'a gidenler lütfen geri dönsünler. Gün kazanma, gün zafere yürüme günüdür. Hepinizin yolu açık olsun. İnanın kazanacağız, başaracağız. Hepimiz, bu başarının altına imza atacağız. Sevgili Selahattin Demirtaş'ı, Figen Yüksekdağ'ı o cezaevlerinden çıkaracağız. Arkadaşlarımızın özgürlüğüne kavuşmasına 23 Haziran seçimleri sebep olacak, bunu asla unutmayalım."

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 20:30
  1. Iğdır
  2. Batman
  3. Van
  4. Muş
  5. Mardin
  6. Kars
  7. İstanbul
  8. Hakkari
  9. Diyarbakır
  10. Pervin Buldan
  11. HDP

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