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"Kandil'den gelen PKK'lılar Suriye'nin kuzeydoğusunda karar verme mercisinde"

ABD merkezli Carnegie Enstitüsü:- "Kandil'den gelen üst düzey PKK'lılar, Suriye'nin kuzeydoğusunda karar verme mercisinde yer alıyor. Bunlar Kandil'de eğitim almış, Türkiye'ye karşı ya da Avrupa'da PKK adına aktif olan kadın ve erkek kadrolardan oluşuyor"- "DEAŞ'ın Irak'ta yeniden ortaya çıkması, Sünni halkın haklarından mahrum kalmasından dolayıydı. Suriye'nin doğusunda da Arap Sünni halkın haklarından mahrum kalması, DEAŞ senaryosunun Suriye'de tekrarlanması olasılığına yol açabilir"

29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:04
"Kandil'den gelen PKK'lılar Suriye'nin kuzeydoğusunda karar verme mercisinde"

ANKARA (AA) - ABD merkezli Carnegie Enstitüsü tarafından, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki kuzeydoğu bölgelerinde kurduğu sözde kantonlarda Kandil'den gelen PKK elebaşlarının, karar verme mercisinde bulunduğu belirtildi.

Carnegie Enstitüsünce, "Kuzeydoğu Suriye'de Kürt-Arap Güç Mücadelesi" başlıklı çalışmada, terör örgütü YPG/PKK'nın, Suriye'de işgal ettiği bölgelerde Araplara yönelik uyguladığı ayrımcı politikalara ve baskılara ilişkin analiz yayımlandı.

Elizabeth Truskov ve Esam al-Hassan imzalarını taşıyan çalışmada, örgütün kurduğu sözde yerel yönetimlerde Kandil'den gelen teröristlerin etkisinde bulunulduğu belirtildi.

Çalışmada, "Kandil'den gelen üst düzey PKK'lılar, Suriye'nin kuzeydoğusunda karar verme mercisinde yer alıyor. Bu kişiler, Kandil'de eğitim almış, Türkiye'ye karşı ya da Avrupa'da PKK adına aktif olan kadın ve erkek kadrolardan, çoğunluğu da PKK'ya katılmış Suriyelilerden oluşuyor." ifadeleri kullanıldı.

Deyrizor'da yaşayan bir aşiret liderinin, terör örgütünün işgal ettiği bölgelerdeki yöneticiler için "Kandil dağlarından geldiler." dediği kaydedildi.

- Araplardan "DEAŞ" uyarısı

Çalışmada, Arapların, YPG/PKK'nın ülkenin kuzeyindeki baskıcı ve dışlayıcı uygulamalarının, terör örgütü DEAŞ'ın uyuyan hücrelerinin yeniden aktif hale getireceği görüşünde olduğu bilgisine yer verildi.

YPG/PKK'nın, Sünni Arapları dışlamasının DEAŞ'a yeniden alan açma riskine yol açtığı da vurgulandı.

Suriye'nin doğusunda YPG/PKK'nın kurduğu sözde sivil konseyin saflarındaki Araplar, "DEAŞ'ın Irak'ta yeniden ortaya çıkması, Sünni halkın haklarından mahrum kalmasından dolayıydı. Suriye'nin doğusunda da Arap Sünni halkın haklarından mahrum kalması, DEAŞ senaryosunun Suriye'de tekrarlanması olasılığına yol açabilir." uyarısında bulundu.

- YPG/PKK'nın Arapları dışlaması

Çalışmada, Suriye'de "SDG" ismini kullanan YPG/PKK'nın kendi saflarındaki Arap savaşçıları ve sözde yöneticileri küçümseyerek dışladığı kaydedildi.

Kentteki sözde askeri konseyde YPG/PKK'lı teröristlerin, Arap kökenli elebaşları için "Bedevi" diyerek alay ettiği belirtildi.

YPG/PKK saflarında güvensizlik ortamının olduğunu belirten yerel Arap unsurlar, "Biz Kürt ortaklarımıza güvenirken onlar bize güvenmiyor. Bir Arap komutanın tepesinde her zaman bir Kürt komutan bulunuyor." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:04
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  2. ABD merkezli Carnegie Enstitüsü
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