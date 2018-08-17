Kandil'de büyük panik! Başları havada gezmeye başladılar

TSK ve MİT, çok önemli bir operasyona imza atarak terör örgütü PKK’nın önemli isimlerinden ‘Mam Zeki Şengali’ kod adlı İsmail Özden’i öldürdü. Özden’in önce kaldığı kampın bombalandığı, ardından kaçarken önceden işaretlenmiş olan aracının lazer güdümlü bombayla nokta atışıyla vurulduğu belirtildi. TSK ve MİT’in bu operasyonu, Kandil bölgesindeki örgütün üst düzey elebaşlarında paniğe neden oldu.

TERÖR örgütü PKK’nın Kuzey Irak’taki Sincar sorumlusu ve örgütün yürütme konseyi üyesi ‘Mam Zeki Şengali’ kod adlı terörist İsmail Özden’in öldürülmesiyle elebaşların artık öldürülme korkusu yaşadığı belirtildi. Güvenlik kaynakları, “Artık elebaşları ‘avcı’dan kaçabilmek için başları havaya dönük gezmeye başladılar. Ama ‘avcı’ hem karada hem havada... Nereden, nasıl geleceği belli olmaz. Özellikle Kandil’dekiler bunun farkında” dedi.



KOD ADININ ŞİFRESİ

PKK’nın bölgedeki silah ve uyuşturucu kaçakçılığı trafiğini yöneten Özden’in, PKK’nın önemli isimlerinden olduğunun, kullandığı ‘Mam Zeki Şengali’ kod adından anlaşıldığı kaydedildi. Özden’in, kod adında Kürtçe’de ileri gelenler için söylenen ve ‘amca’ anlamına gelen ‘Mam’ı kullanmasının bunun göstergesi olduğu belirtildi. Özden’in aracı nokta atışıyla vuruldu. TSK ve MİT’in operasyonuyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi. Sızan bilgilere göre, uzun zamandır takip edilen Özden’in Sincar’da bulunduğu yer ve kamplar ile kullandığı araçlar, yerel kaynaklar ve diğer istihbarat enstrümanları aracılığıyla en ince ayrıntısına kadar belirlendi. İddiaya göre önce Özden’in de kaldığı kamp Türk savaş uçaklarının hedefi oldu. Bombalama üzerine panik halinde kaçan Özden’in içinde bulunduğu araç da daha önceden işaretli olduğundan, Türk savaş uçaklarının attığı lazer güdümlü bombayla vuruldu.



Bir güvenlik yetkilisi, “Terörle yerinde mücadele kapsamında Sincar’a gerçekleştirilen operasyonla ilk terör saldırılarını 15 Ağustos 1984’te düzenleyen ve bu tarihi her yıl propaganda malzemesi olarak kullanan PKK’nın sınır ötesindeki sözde lider kadrosuna 15 Ağustos’ta ağır bir darbe indirilmiş oldu” dedi.



66 yaşındaki Özden, 1992-1996 yılları arasında başta Almanya olmak üzere Avrupa’nın farklı ülkelerinde faaliyette bulundu. 1996’da ‘PKK üyesi olmak’ ve ‘Türklere ait işyerlerine saldırıda bulunmak’ suçlarından Almanya’da tutuklanan Özden, iki yıl hapis yattıktan sonra 1998’de tahliye edildi. KCK yürütme konseyi üyesi olan Özden, kısa süre önce PKK’nın Sincar sorumluluğuna getirildi.