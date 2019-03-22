Kandil ve Zap'a hava harekatı Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Zap'a düzenlenen hava harekatlarında terör örgütünün kullandığı silah mevzisi, sığınak ve mühimmat depoları imha edildi

ANKARA (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Zap'a düzenlenen hava harekatlarında terör örgütünün kullandığı silah mevzisi, sığınak ve mühimmat depoları imha edildiği kaydedildi. Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, Irak'ın kuzeyine yönelik hava harekatına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Kandil ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği bildirildi.

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