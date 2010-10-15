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Kandil ve Mahmur’dan gelenlere 15 yıl hapis talebi

Terör örgütü PKK’nın Kandil ve Mahmur kamplarından gelen grupta yer alan 7’si tutuklu 10 sanığın yargılanmasına devam edildi

15 Ekim 2010 Cuma 09:00
Kandil ve Mahmur’dan gelenlere 15 yıl hapis talebi

Irak’ın kuzeyindeki Kandil ve Mahmur kamplarından 19 Ekim 2009’da gelen 4’ü çocuk 34 kişi arasında yer alan 10 kişinin yargılandığı, Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar Ayşe Kara, Abdullah Yaman, Zehra Tünç, Cazibe Kabul, Sisin Yaman, Lütfü Taş ve Elif Uludağ hazır bulundu. Diğer sanıklar Mehmet Adanmış, Nizar Buldan ve Yusuf Şen ise duruşmaya katılmadı. İddia makamı, mütalaasını okuduktan sonra mahkemeye sundu. Sanıkların terör örgütünden gönüllü olarak ayrılmadığı, terör örgütü elebaşının çağrı ve talimatlarıyla Türkiye’ye giriş yaptığı gerekçesiyle haklarında TCK’nın “etkin pişmanlık” hükmünün uygulanmasının mümkün olmadığı belirtilen mütalaada, “Sözde barış grubunun Habur Sınır Kapısı’ndan girişleri sırasında örgütün müzahir tabanı ve sempatizanları tarafından sahiplenilip kitlesel törenlerle karşılanması yönündeki çağrılar doğrultusunda gerek Silopi gerekse Diyarbakır’da düzenlenen karşılama törenlerinde, terör örgütünü temsil eden bez parçaları ve örgüt elebaşı Öcalan’ın posterlerini açan binlerce insanın toplanması ve etkinliğe katılımı sağlamak suretiyle adeta gövde gösterisine dönüştürülmüştür” denildi. Mütalada, sanıklar hakkında TCK’nın “terör örgütünün üyesi olma”, “örgüt adına suç işleme” ve “terör örgütünün propagandasını yapma” suçlarından 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Sanık avukatlarından Mehmet Emin Aktar, müvekkillerinin hukuki ve yaşamsal güvenlikleri olmadıkları gerekçesiyle ülkeden ayrıldığını savunarak, “Süreç karşısında kendi ülkelerine, kendi topraklarına yaşamak için dönmüşlerdir. Ülkemiz bir süreçten geçmektedir. Bu sürece tahliyelerinin katkısı olacaktır” dedi. Sanık avukatları, mütalaaya karşı savunma hazırlamak için mahkemeden süre istedi. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 20:03
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